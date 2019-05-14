У Зеленского объяснили выбор 19 мая датой инаугурации

Владимир Зеленский / УНИАН

Инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского следует провести 19 мая для минимизации дискомфорта для жителей Киева, заявил представитель штаба победителя президентских выборов Дмитрий Разумков.

"Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число", - подчеркнул он в эфире Свободы слова.

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Разумков также прокомментировал назначение Верховной Радой другого дня инаугурации Зеленского.

"Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортнее и правильнее инаугурацию провести раньше", - добавил он.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

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В ответ Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада.