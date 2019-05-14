У Зеленского объяснили выбор 19 мая датой инаугурации

14 мая 2019, 07:30

Дмитрий Разумков подчеркнул важность минимизации дискомфорта, который будет связан с днем инаугурации.

Владимир Зеленский / УНИАН

Инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского следует провести 19 мая для минимизации дискомфорта для жителей Киева, заявил представитель штаба победителя президентских выборов Дмитрий Разумков.

"Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число", - подчеркнул он в эфире Свободы слова.

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Разумков также прокомментировал назначение Верховной Радой другого дня инаугурации Зеленского.

"Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортнее и правильнее инаугурацию провести раньше", - добавил он.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

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В ответ Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.

По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Затем, в начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. Новый глава государства настаивает на необходимости скорее приступить к работе.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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Владимир Зеленский инаугурация выборы-2019 Дмитрий Разумков
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