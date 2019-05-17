Путина не приглашали, Дуда не хочет: кто приедет на инаугурацию к Зеленскому

17 мая 2019, 17:03

Главред узнал, кто из мировых лидеров приедет поддержать и поздравить лично Владимира Зеленского

Зеленский
Зеленский / Reuters

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский примет присягу и официально станет президентом Украины. Церемония состоится в сессионном зале Верховной Рады.

К присяге Владимир Зеленский пойдет в сопровождении двух женщин: руководителя Конституционного суда Натальи Шапталы и главы Центризбиркома Татьяны Слипачук.

Главред узнал, кто из мировых лидеров приедет поддержать и поздравить лично Владимира Зеленского, а кого ждать на церемонию точно не стоит.

Кто точно будет

Евросоюз на церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая будет представлять вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович.

От Североатлантического альянса будет присутствовать помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Алваргонзалес. 

Читайте также"Такого в Украине еще не было": стали известны подробности инаугурации ЗеленскогоТакже на инаугурацию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте.  К слову, Грибаускайте еще раз подчеркнула, что Литва решительно поддерживает Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Германию на инаугурации Зеленського будет представлять бывший президент Германии Кристиан Вульф (2010-2012). Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Японию представит член палаты представителей парламента, вице-президент парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной Кийохико Тояма. Об этом сообщили в посольстве Японии в Украине.

 

Кто не приедет

Президент Польши Анджей Дуда не намерен приезжать на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая. Соответствующие сведения опубликовали в четверг, 16 мая, в пресс-службе.

Вице-президент США Майк Пенс тоже не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая в 10:00 в Верховной раде Украины. 

Кого не приглашали

Представителей России не приглашали на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, о контактах на высшем уровне между Российской Федерацией и Украиной ничего неизвестно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

В штабе Зеленского подчеркнули, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.

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