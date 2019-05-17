Путина не приглашали, Дуда не хочет: кто приедет на инаугурацию к Зеленскому

Главред узнал, кто из мировых лидеров приедет поддержать и поздравить лично Владимира Зеленского
В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский примет присягу и официально станет президентом Украины. Церемония состоится в сессионном зале Верховной Рады.
К присяге Владимир Зеленский пойдет в сопровождении двух женщин: руководителя Конституционного суда Натальи Шапталы и главы Центризбиркома Татьяны Слипачук.
Главред узнал, кто из мировых лидеров приедет поддержать и поздравить лично Владимира Зеленского, а кого ждать на церемонию точно не стоит.
Кто точно будет
Евросоюз на церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая будет представлять вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович.
От Североатлантического альянса будет присутствовать помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Алваргонзалес.
Читайте также"Такого в Украине еще не было": стали известны подробности инаугурации ЗеленскогоТакже на инаугурацию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте. К слову, Грибаускайте еще раз подчеркнула, что Литва решительно поддерживает Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.
Германию на инаугурации Зеленського будет представлять бывший президент Германии Кристиан Вульф (2010-2012). Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Японию представит член палаты представителей парламента, вице-президент парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной Кийохико Тояма. Об этом сообщили в посольстве Японии в Украине.
Кто не приедет
Президент Польши Анджей Дуда не намерен приезжать на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая. Соответствующие сведения опубликовали в четверг, 16 мая, в пресс-службе.
Вице-президент США Майк Пенс тоже не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая в 10:00 в Верховной раде Украины.
Кого не приглашали
Представителей России не приглашали на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, о контактах на высшем уровне между Российской Федерацией и Украиной ничего неизвестно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.
В штабе Зеленского подчеркнули, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.