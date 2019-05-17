У Зеленского отреагировали на развал коалиции в Раде

Зеленский / Reuters

В пятницу, 17 мая, из коалиции вышла фракция партии Народный фронт, что привело к распаду большинства в парламенте.

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на прекращение существования коалиции.

"Сегодня одна из фракций в Верховной раде решила выйти из коалиции. Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции Самопомочи, Батькивщины и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - сообщили в пресс-службеЗеленского.

Также у Зеленского подчеркнули, что Украина "нуждается в изменениях и глубинных реформах и для реализации нужен дееспособный парламент".

Напомним, фракция партии Народный фронт 17 мая проголосовала за выход из коалиции. Совет фракции единогласно поддержал решение о выходе из коалиции.

Теперь Владимир Зеленский в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длится 30 дней для создания новой коалиции.

Также ранее советник триумфатора выборов президента Украины 2019 Владимира Зеленского по политическим вопросам, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что есть предпосылки, которые дают новоизбранному президенту возможность распустить Верховную Раду.