Табу на роспуск Рады: Народный фронт вышел из коалиции

Народный фронт / apostrophe.com.ua

Фракция партии Народный фронт 17 мая проголосовала за выход из коалиции, сообщает РБК-Украина.

Совет фракции единогласно поддержал решение о выходе из коалиции.

Отметим: выход Народного фронта из коалиции означает, что глава Верховной Рады Андрей Парубий должен объявить о запуске 30 дней для создания новой коалиции.

То есть Владимир Зеленский в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длится 30 дней для создания новой коалиции.

Напомним, ранее советник триумфатора выборов президента Украины 2019 Владимира Зеленского по политическим вопросам, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что есть предпосылки, которые дают новоизбранному президенту возможность распустить Верховную Раду.

Также ранее политолог рассказал, что категорически против досрочных выборов в Раду сейчас только Народный фронт, так как сегодня эта политическая партия находится в подвешенном состоянии, резюмировал эксперт.