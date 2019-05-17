Официально: Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции

Парубий / УНИАН

17 мая, в пятницу, во время открытия утреннего пленарного заседания, спикер украинского парламента Андрей Парубий объявил о выходе фракции Народный фронт из коалиции.

Отметим, что Андрей Парубий подчеркнул, что в течение 30 дней в Верховной Раде должна быть сформирована новая коалиция.

"Печальная новость. Учитывая заявление председателя депутатской фракции Народный фронт о выходе из фракции коалиции... сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций Европейская Украина в Верховной раде восьмого созыва прекратила свою деятельность... В соответствии с положениями Конституции Украины, в течение одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной раде должна быть сформирована новая коалиция", - заявил глава парламента, передает РБК-Украина.

После чего Парубий обратился к представителям всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции.

Напомним, фракция партии Народный фронт 17 мая проголосовала за выход из коалиции. Совет фракции единогласно поддержал решение о выходе из коалиции.

Это означает, что Владимир Зеленский в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длится 30 дней для создания новой коалиции.

Также ранее советник триумфатора выборов президента Украины 2019 Владимира Зеленского по политическим вопросам, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что есть предпосылки, которые дают новоизбранному президенту возможность распустить Верховную Раду.

Также ранее политолог рассказал, что категорически против досрочных выборов в Раду сейчас только Народный фронт, так как сегодня эта политическая партия находится в подвешенном состоянии, резюмировал эксперт.