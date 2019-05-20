"Освободите свои места": Зеленский указал правительству на дверь

Владимир Зеленский выступил с инаугурационной речью / УНИАН

Принявший присягу президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабинету министров уйти в отставку.

Во время своей инаугурационной речи Зеленский процитировал 40-го президента США Рональда Рейгана.

"Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема", - напомнил Зеленский слова Рейгана.

"Я не понимаю, когда правительство говорит, что ничего не может. Вы можете. Можете взять бумагу, ручку, и освободить свои места для тех, кто готов менять страну", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский принял присягу президента Украины.