Владимир Зеленский принял присягу президента Украины

Владимиру Зеленскому вручили удостоверение президента, а также официальные символы власти.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного заседания Верховной Рады принял присягу украинскому народу.
Торжественное заседание по случаю инаугурации открыл спикер парламента Андрей Парубий. Он предоставил слово главе Центральной избирательной комиссии Украины, которая огласила результаты выборов президента.
Затем для приведения президента к присяге пригласили на трибуну главу Конституционного суда Украины.
Глава КС пригласила на трибуну новоизбранного президента, вручила ему текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины.
На украинском языке он звучит так: "Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".
Новоизбранный президент Украины, положив руку на Конституцию, провозгласил присягу украинскому народу, подписывал ее текст и передал главе Конституционного суда Украины. Также, по сложившейся традиции, вторую руку во время принесения присяги президент кладет на Пересопницкое Евангелие.
После принесения новоизбранным президентом присяги глава КС Украины объявила о том, что новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил в должность. Глава Конституционного Суда Украины передала председательствующему на торжественном заседании Верховной Рады текст присяги украинскому народу, подписанный новоизбранным президентом.
Глава ЦИК вручила новоизбранному президенту удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручила ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.
Инаугурация Владимира Зеленского
Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, пройдет церемонию инаугурации 20 мая.
Такое решение приняла Верховная Рада, в четверг, 16 мая проголосовав за дату инаугурации Зеленского.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна была состояться не позднее 3 июня, после чего новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
В начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. После этого новоизбранный президент опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации.
Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".