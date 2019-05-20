Владимир Зеленский принял присягу президента Украины

20 мая 2019, 10:30

Владимиру Зеленскому вручили удостоверение президента, а также официальные символы власти.

  • Владимир Зеленский принес присягу президента Украины
  • Владимир Зеленский принес присягу президента Украины
  • Владимир Зеленский принес присягу президента Украины
  • Владимир Зеленский принес присягу президента Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного заседания Верховной Рады принял присягу украинскому народу.

Торжественное заседание по случаю инаугурации открыл спикер парламента Андрей Парубий. Он предоставил слово главе Центральной избирательной комиссии Украины, которая огласила результаты выборов президента.

Затем для приведения президента к присяге пригласили на трибуну главу Конституционного суда Украины.

Глава КС пригласила на трибуну новоизбранного президента, вручила ему текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины.

На украинском языке он звучит так: "Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Новоизбранный президент Украины, положив руку на Конституцию, провозгласил присягу украинскому народу, подписывал ее текст и передал главе Конституционного суда Украины. Также, по сложившейся традиции, вторую руку во время принесения присяги президент кладет на Пересопницкое Евангелие.

После принесения новоизбранным президентом присяги глава КС Украины объявила о том, что новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил в должность. Глава Конституционного Суда Украины передала председательствующему на торжественном заседании Верховной Рады текст присяги украинскому народу, подписанный новоизбранным президентом.

Глава ЦИК вручила новоизбранному президенту удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручила ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.

Инаугурация Владимира Зеленского

Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, пройдет церемонию инаугурации 20 мая.

Такое решение приняла Верховная Рада, в четверг, 16 мая проголосовав за дату инаугурации Зеленского.

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна была состояться не позднее 3 июня, после чего новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

В начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. После этого новоизбранный президент опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации.

Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада Владимир Зеленский инаугурация
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:35
Инаугурация Владимира Зеленского: текстовая онлайн-трансляция
10:34
Почему война на Донбассе пока не закончится мнение
10:30
Владимир Зеленский принял присягу президента Украины Фото
10:11
Синоптики предупредили, каким регионам Украины грозит непогода
10:10
"Новый этап": Зеленский запостил в Facebook трогательное фото накануне инаугурации
09:54
Зеленский шел пешком на инаугурацию, опубликованы фото
09:52
Председатель СБУ Грицак вместе с заместителями подал в отставку
09:44
В Харькове сожгли волонтерскую палатку: активисты пожаловались на угрозы Фото
09:44
Президентство Порошенко - вишенка на куче г*вна мнение
09:28
Порошенко уволил секретаря СНБО Турчинова, главу АП Райнина и освободил Марчука от обязанностей в ТКГ
09:15
Главные новости 20 мая: инаугурация Зеленского и возможный первый указ Видео
09:04
Google запретит Huawei использование Android и всех своих сервисов
08:45
Подготовка к инаугурации Зеленского: что происходит в центре Киева Фото Видео
08:40
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн видео-трансляция Видео
08:37
Присвоение дипломатических рангов нардепам: эксперт обвинил Порошенко в нарушении закона
08:26
Почему у Порошенко так испугались возвращения Портнова мнение
07:55
Курс валют на 20 мая: евро опустился, доллар пошел вверх
07:35
"Жуков – палач": в Харькове на митинге против переименования произошли столкновения Фото Видео
07:16
Доллар дороже 30 гривен: эксперты рассказали о "рисковых качелях" на валютном рынке
06:57
У Зеленского теперь только один выход - разогнать Раду мнение
06:34
"Взойдет на престол": астролог рассказал, кто станет президентом после Зеленского
06:12
Длинная череда несчастий: как уберечься от магнитных бурь 20-25 мая
05:28
Чудо в кармане: названы знаки Зодиака, которым сказочно повезет в июне 2019
05:05
С Днем банковского работника 2019 – открытки и тексты Фото
03:50
Хуже колы: ученые выявили смертельную опасность свежевыжатых соков
03:01
Роспуск Рады и дата перевыборов: источник назвал первый указ Зеленского на посту президента
02:28
Штукатурку снимали вместе с иконостасами: на Львовщине уничтожили уникальную роспись храма Фото
01:35
Лопес представила горячий клип-ремикс Medicine с танцами на пилоне Видео
01:16
"Вдул бы": Мокрая Лобода в откровенном купальнике возбудила фанатов в Сети
00:59
Зеленский посетил репетицию инаугурации: опубликованы фото Фото
00:42
Гороскоп на неделю 20-26 мая: астролог рассказал, что можно делать
00:37
Выступление Мадонны спровоцировало скандал на Евровидении-2019
00:11
Смартфоны Huawei останутся без Android и приложений Google из-за Трампа
19 мая, воскресенье
23:46
Марчук ушел из Минского процесса из-за важных причин
23:28
Украинский писатель: Украина присоединит земли, о которых и не мечтали
23:01
Пугачева подарила квартиру племяннику-дебоширу
22:36
"Готовы поддержать": генсек ООН написал Зеленскому письмо
22:10
Вакарчук высказался о депутатах нынешнего созыва в партии Голос
21:44
Менеджмент Евровидения отреагировал на скандал с песней победителя
21:17
10 лет назад убил человека: с бывшего депутата Лозинского досрочно сняли судимость
20:53
Победителя Евровидения-2019 уличили в нарушении главного правила конкурса Видео
20:29
Вывалились кислородные маски: самолет Yanair совершил аварийную посадку во Львове Видео
20:02
Коллеги показали видео с нетрезвой Пугачевой в компании мужчин Видео
19:46
Большой шанс: астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
19:18
Завершение каденции: посол США Йованович перечислила достижения Украины Видео
19:16
Порошенко обратился к украинцам и пожелал Зеленскому успешного президентства Видео
18:31
"Доказательства есть?": Луценко ответил критикам на возвращение Портнова
18:26
"Дикий" МакДональдс: эксперт назвал самые вредные продукты в фастфудах
17:57
"Будет сидеть": экс-соратник Януковича грозит тюрьмой Порошенко и его окружению
17:25
Украинцы пострадали из-за масштабного сбоя в работе Приватбанка
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять