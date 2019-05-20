Владимир Зеленский принял присягу президента Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного заседания Верховной Рады принял присягу украинскому народу.

Торжественное заседание по случаю инаугурации открыл спикер парламента Андрей Парубий. Он предоставил слово главе Центральной избирательной комиссии Украины, которая огласила результаты выборов президента.

Затем для приведения президента к присяге пригласили на трибуну главу Конституционного суда Украины.

Глава КС пригласила на трибуну новоизбранного президента, вручила ему текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины.

На украинском языке он звучит так: "Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Новоизбранный президент Украины, положив руку на Конституцию, провозгласил присягу украинскому народу, подписывал ее текст и передал главе Конституционного суда Украины. Также, по сложившейся традиции, вторую руку во время принесения присяги президент кладет на Пересопницкое Евангелие.

После принесения новоизбранным президентом присяги глава КС Украины объявила о том, что новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил в должность. Глава Конституционного Суда Украины передала председательствующему на торжественном заседании Верховной Рады текст присяги украинскому народу, подписанный новоизбранным президентом.

Глава ЦИК вручила новоизбранному президенту удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручила ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.