Рада подложила Зеленскому свинью: депутаты не стали рассматривать его законопроекты

Рада не стала рассматривать законопроекты Зеленского / Униан

В повестке дня сессии Верховной Рады нет ни одного законопроекта от президента Владимира Зеленского.

В частности, речь идет о проектах законов об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов. Так, за включение законопроектов №10319 и №10319-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины" проголосовали лишь 92 депутата.

Поданный группой депутатов альтернативный избирательный проект также в повестку дня не включен.

На этом внеочередное заседание закрылось.

Напомним, после того, как Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с призывом созвать депутатов на внеочередное заседание 22 мая, глава парламента подписал соответствующее распоряжение. Планировалось, что депутаты рассмотрят и попробуют внести изменения в закон о выборах народных депутатов.

Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следующий созыв парламента.

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.