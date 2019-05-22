Рада подложила Зеленскому свинью: депутаты не стали рассматривать его законопроекты

За включение его законопроектов проголосовали лишь 92 депутата.
В повестке дня сессии Верховной Рады нет ни одного законопроекта от президента Владимира Зеленского.
В частности, речь идет о проектах законов об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов. Так, за включение законопроектов №10319 и №10319-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины" проголосовали лишь 92 депутата.
Поданный группой депутатов альтернативный избирательный проект также в повестку дня не включен.
На этом внеочередное заседание закрылось.
Напомним, после того, как Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с призывом созвать депутатов на внеочередное заседание 22 мая, глава парламента подписал соответствующее распоряжение. Планировалось, что депутаты рассмотрят и попробуют внести изменения в закон о выборах народных депутатов.
Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следующий созыв парламента.
В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.