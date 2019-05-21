В Раде ответили на призыв Зеленского собраться на внеочередное собрание

Планируется, что депутаты рассмотрят и попробуют внести изменения в закон о выборах народных депутатов.
После того, как президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с призывом созвать депутатов на внеочередное заседание 22 мая, глава парламента подписал соответствующее распоряжение.
Внеочередное заседание Рады назначено на 12:00 среды.
Планируется, что депутаты рассмотрят и попробуют внести изменения в закон о выборах народных депутатов.
Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следующий созыв парламента.
В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.