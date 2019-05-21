Зеленский призвал Парубия срочно созвать Раду: чего хочет президент

21 мая 2019, 18:13

Президент хочет, чтобы депутаты успели внести изменения в законодательство.

Зеленский призвал Парубия срочно созвать Раду
Зеленский призвал Парубия срочно созвать Раду / Reuters

Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию.

Он просит главу парламента созвать депутатов на внеочередное заседание 22 мая.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", – написал Зеленский в Twitter.

Twitter Зеленского

Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следующий созыв парламента. 

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.

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