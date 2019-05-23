Экс-кандидат в президенты обжаловал роспуск Рады. Появилась реакция Зеленского / Униан

Экс-кандидат в президенты Александр Данилюк заявил у себя в Facebook, что его политическая партия обжаловала указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, который уже был опубликован и вступил в силу.

По словам Данилюка, Гражданское движение "Спільна справа" подало жалобу в Верховный суд Украины. Хотя, по данным Украинской правды, иск пока не поступал в Кассационный административный суд, который входит в состав ВСУ.

Сам Зеленский у себя в Twitter назвал это "плохими новостями", но пообещал не сдаваться и идти до конца.

Напомним, после того, как Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с призывом созвать депутатов на внеочередное заседание 22 мая, глава парламента подписал соответствующее распоряжение. Планировалось, что депутаты рассмотрят и попробуют внести изменения в закон о выборах народных депутатов.

В итоге парламентарии 22 мая отказались включить в повестку дня сессии соответствующие законопроекты. Следующее заседание состоится 28 мая.

Читайте такжеПопал в ловушку: что стоит за назначениями Зеленского и каких сюрпризов ждать дальшеРанее Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следующий созыв парламента.

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.