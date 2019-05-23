В ЦИК назвали условие, без которого не будет досрочных выборов 2019

23 мая 2019, 15:29

Татьяна Слипачук призывает немедленно принять необходимые решения.

Вывеска на здании ЦИК
В ЦИК назвали условие, без которого не будет досрочных выборов 2019 / "Хвиля"

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам Рады.

Во время сегодняшнего брифинга она уточнила, что по действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени. К примеру, международные торги провести за двухмесячный период невозможно с юридической точки зрения. Как результат – впоследствии они могут быть обжалования.

Также есть ряд вопросов, связанных с несогласованностями закона о выборах народных депутатов.

То есть в нынешних законодательных реалиях своевременно подготовить избирательный процесс нереально.

Именно поэтому она обратилась к президенту, Раде и Кабмину с призывом немедленно принять необходимые решения. Она подчеркнула, что без них провести внеочередные выборы народных депутатов 21 июля 2019 года, не нарушив закона, невозможно.

Читайте такжеПартия Зеленского является безоговорочным лидером парламентской гонки – опрос"Мы обнародуем информацию на сайте ЦИК. Относительно именно применения тендерных процедур в соответствии с законом о публичных закупках в рамках избирательного процесса. Почему это невозможно, в каких вопросах не совпадает ни со сроками, ни с полномочиями, ни с тем, каким образом выделяются и обрабатываются средства", – пообещала Слипачук.

При этом она не смогла прокомментировать предложенные Зеленским изменения в закон о тендерных закупках ЦИК, так как, по ее словам, еще не успела с ним ознакомиться.

А что касается инициатив Зеленского касательно изменений в закон о выборах народных депутатов, то глава ЦИК считает, что за два месяца до выборов нельзя принимать закон "с колена", так как в этом случае нарушаются избирательные права граждан.

Ранее Слипачук подчеркнула, что обжалование указа президента не повлияет на избирательный процесс. Поэтому избирательная кампания запущена и начнется 24 мая.

Как известно, экс-кандидат в президенты Александр Данилюк заявил об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.

Напомним, после того, как Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с призывом созвать депутатов на внеочередное заседание 22 мая, глава парламента подписал соответствующее распоряжение. Планировалось, что депутаты рассмотрят и попробуют внести изменения в закон о выборах народных депутатов.

В итоге парламентарии 22 мая отказались включить в повестку дня сессии соответствующие законопроекты. Следующее заседание состоится 28 мая.

Читайте такжеПопал в ловушку: что стоит за назначениями Зеленского и каких сюрпризов ждать дальшеРанее Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следующий созыв парламента. 

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.

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ЦИК досрочные парламентские выборы Татьяна Слипачук
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