Роспуск Рады: в Верховный суд поступил иск на указ Зеленского

В Верховный Суд поступил иск на указ Зеленского / УНИАН

23 мая в Верховный суд Украины поступил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

По информации, заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.

Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальныех действиях.

Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Александр Данилюк обжаловал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, который уже был опубликован и вступил в силу.

Сам Зеленский у себя в Twitter назвал это "плохими новостями", но пообещал не сдаваться и идти до конца.

Также 22 мая Глава украинского парламента Андрей Парубий решил оспорить роспуск Рады в суде.

Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.