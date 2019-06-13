Легендарный КВНщик Сивохо пойдет по мажоритарке от Слуги Народа

Сергей Сивохо / instagram.com/ciboxo

Сергей Сивохо, легендарный украинский комик и телеведущий, стал кандидатом в народные депутаты от президентской партии Слуга народа.

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовал портал УНН. По данным журналистов, Сивохо будет баллотироваться по мажоритарному округу №49 на Донетчине с центром в городе Константиновка.

К слову, Сергей Сивохо ( прославился участием в Клубе веселых и находчивых еще в советские времена. Он участвовал в донецкой команде КВН ДПИ, а также в сборной Дрим-Тим. Впоследствии Сивохо сделал успешную карьеру комика и телеведущего, в том числе и в передаче Как стать звездой (канал 1+1).

Напомним, ранее партия Слуга народа предъявила общественности свой партийный список на досрочные выборы в Верховную Раду.