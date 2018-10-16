"Просто не узнать!": Сергей Сивохо шокировал фанатов внешним видом

Сергей Сивохо заметно похудел / https://www.instagram.com/sivoha.official/

Известный украинский комик Сергей Сивохо поразил поклонников изменениями во внешности.

На своей странице в Instagram юморист показал фото с актером "Студии Квартал 95" Евгением Кошевым. Сивохо заметно сбросил вес, чем и вызвал ажиотаж среди фанатов.

"А на верхнем этаже одинаковы уже!", - подписал фото Сивохо.

Подписчики сперва не узнали юмориста, но затем стали расхваливать за успехи в похудении.

"Вас просто не узнать! Вы большой молодец! Респект", "Вы так похудели! Молодец", "А что с Сивохой?", - удивлялись юзеры.

Ранее известный юморист удивил фото на фоне байка.