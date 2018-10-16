"Просто не узнать!": Сергей Сивохо шокировал фанатов внешним видом

Юморист заметно похудел.
Известный украинский комик Сергей Сивохо поразил поклонников изменениями во внешности.
На своей странице в Instagram юморист показал фото с актером "Студии Квартал 95" Евгением Кошевым. Сивохо заметно сбросил вес, чем и вызвал ажиотаж среди фанатов.
"А на верхнем этаже одинаковы уже!", - подписал фото Сивохо.
Подписчики сперва не узнали юмориста, но затем стали расхваливать за успехи в похудении.
"Вас просто не узнать! Вы большой молодец! Респект", "Вы так похудели! Молодец", "А что с Сивохой?", - удивлялись юзеры.
А вот так Сивохо выглядел до похудения:
Ранее известный юморист удивил фото на фоне байка.