"Вот, что секс с молодой девчушкой творит": Евгений Петросян удивил фото на фоне байка

Евгений Петросян молодится ради новой возлюбленной / https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/?hl=ru

Российский юморист Евгений Петросян после новости о разводе со Степаненко преобразился: артист стал более стильно одеваться, его одежда стала более молодежной: яркие носки, красочная одежда, стильные аксессуары. Причиной всему этому считают помощницу артиста Татьяну Брухунову, которую называют "новой Степаненко из-за очевидной схожести.

На своей странице в Instagram юморист поделился фото, на котором позирует в стильном образе на фоне мотоцикла BMW.

"Сейчас в СМИ обсуждается два горе-футболиста и трансформация моего стиля. Вторая тема, конечно, очень важная. Она требует тщательного разбора, всех тонкостей моих аксессуаров. Причем обсуждать считают своим долгом даже те, кто понятия не имеет, что такое: броги, биркенштоки, свитшот, честеры, балаклавы, слипоны, мюли, оксфорды и прочее-прочее. Перечислять можно долго, очень долго. В такой прелестный день не грех и прокатиться с ветерком. Погнали! Кстати, не удивляйтесь, на своем 60-летнем юбилее я на мотоцикле выехал даже на сцену", - написал артист.

Подписчики заметили, что артист пытается молодиться, и байк – один из атрибутов, которыми Петросян хочет привлечь молодую любовницу.

"Вот, что секс с молодой девчушкой творит", "Седина в бороду - селфи со всем что движется и не движется", "Ого! Мотоцикл БМВ, чтобы катать молоденьких?", "Интересно, а помощницу Татьяну Петросян тоже на нем катает?", - писали юзеры.

Напомним, Петроян и Степаненко решили развестись, супруга юмориста подала в суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества.

Также друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе.

Ранее Степаненко потеряла состояние из-за долга за квартиру Петросяна.