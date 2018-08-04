«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе

Евгений Петросян при подборе сотрудников руководствовался жестким критерием - только симпатичные девушки

Друг юмориста Евгения Петросяна куплетист Михаил Вашуков прокомментировал новости о его разводе с супругой Еленой Степаненко и рассказал о его 29-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

«Она хорошая, толковая, пробивная, работает очень энергично. За всем следит, в курсе всего творчества Евгения Вагановича. Она в этом смысле молодец. Вообще, хорошие девчонки окружают Евгения Вагановича. Я пришел в офис - там одни девчонки, все молодые, симпатичные и пока без претензий на имущество», - цитирует Вашукова StarHit.

По его словам, Петросян пребывает в хорошем расположении духа и сохраняет дружеские отношения со Степаненко. При этом юморист не спешит связывать себя обязательствами с Брухуновой.

Напомним, о начале бракоразводного процесса Петросяна и Степаненко стало известно накануне. Позднее адвокат Сергей Жорин рассказал о том, что оба юмориста уже давно являются супругами лишь формально. Затем СМИ узнали, с какой женщиной сейчас проводит свое время 72-летний Петросян.