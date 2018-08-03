Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист

В Сети появилась информация о том, что российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись – к такому выводу пришли ряд российских СМИ из-за иска Степаненко в суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества.

Портал Super.ru сообщает, что Петросян нашел себе «новую Степаненко» - так в окружении артиста называют 29-летнюю Татьяну Брухунову, личную ассистентку Евгения Петросяна.

О том, что их связывают не только рабочие отношения, свидетельствует их совместное времяпрепровождение. По информации журналистов Super.ru , пара устраивала уединенные ужины в модном ресторане на Белорусской, или совместные прогулки на территории одного из подмосковных пансионатов.

Также можно заметить невероятную схожесть между Степаненко и Брухуновой - тот же огонек в карих глазах, аппетитные формы и даже прическа.

Сама Бурухунова – из Тулы, десять лет назад переехала в Москву, поступила в МГУКИ, где изучала менеджмент, а потом судьба привела ее в театр Петросяна, где она несколько лет практиковалась в искусстве управления у директора артиста. Два года назад, когда директор ушел из жизни, правой рукой Петросяна стала именно она. С той поры девушка сопровождает его повсюду.

Отметим, что 6 августа будет рассматриваться иск Степаненко о разделе имущества.