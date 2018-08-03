Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист

Новое увлечение артиста – его «правая рука» 29-летняя Татьяна Брухунова.
В Сети появилась информация о том, что российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись – к такому выводу пришли ряд российских СМИ из-за иска Степаненко в суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества.
Портал Super.ru сообщает, что Петросян нашел себе «новую Степаненко» - так в окружении артиста называют 29-летнюю Татьяну Брухунову, личную ассистентку Евгения Петросяна.
О том, что их связывают не только рабочие отношения, свидетельствует их совместное времяпрепровождение. По информации журналистов Super.ru , пара устраивала уединенные ужины в модном ресторане на Белорусской, или совместные прогулки на территории одного из подмосковных пансионатов.
Также можно заметить невероятную схожесть между Степаненко и Брухуновой - тот же огонек в карих глазах, аппетитные формы и даже прическа.
Сама Бурухунова – из Тулы, десять лет назад переехала в Москву, поступила в МГУКИ, где изучала менеджмент, а потом судьба привела ее в театр Петросяна, где она несколько лет практиковалась в искусстве управления у директора артиста. Два года назад, когда директор ушел из жизни, правой рукой Петросяна стала именно она. С той поры девушка сопровождает его повсюду.
Петросян нашел новую Степаненко Новость о разводе самой крепкой пары отечественного юмора повергла в шок поклонников "Смехопанорамы". Однако у самого Евгения Вагановича @petrosyanevgeny вряд ли есть повод грустить. Судя по нашей очередной папарацционке, над шутками Петросяна уже довольно давно есть кому смеяться: на кадрах он проводит время вместе с 29-летней Татьяной Брухуновой, его личной ассистенткой. SUPER не раз становился свидетелями их совместного времяпрепровождения, будь то уединенные ужины в модном ресторане на Белорусской, или совместные прогулки на территории одного из подмосковных пансионатов. #петросян #смехопанорама Как вам выбор Евгения Вагановича?
Отметим, что 6 августа будет рассматриваться иск Степаненко о разделе имущества.