"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Известный и одиозный российский юморист /артист эстрады Евгений Петросян надеется на то, что ему удастся сохранить взаимное уважение со своей многолетней сценической партнершей и супругой Еленой Степаненко после развода.

«Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся», — цитирует Петросяна портал «Starhit».

Напомним, о начале бракоразводного процесса Петросяна и Степаненко стало известно накануне. Позднее адвокат Сергей Жорин рассказал о том, что оба юмориста давно не ведут супружескую жизнь. Затем СМИ узнали, с какой женщиной сейчас проводит свое время 72-летний Петросян.