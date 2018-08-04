«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов

Евгений Петросян, Елена Степаненко

Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна, который разводится со своей супругой Еленой Степаненко после 30 лет брака, заявил, что артист готов разделить совместно нажитое имущество поровну.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин, который представляет его интересы в суде, отметил, что Степаненко требует расторгнуть брак с Петросяном, и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей. Однако сам артист согласен на 50%, передает ТАСС.

"Мы не теряем надежды найти компромисс, чтобы все поделить поровну. При этом Евгений Ваганович предложил Степаненко самой выбрать, что она хочет оставить себе. Всю эту историю можно завершить за один день - поровну поделить антиквариат, а на квартиры подписать мировое соглашение", - считает Жорин. Также юрист рассказал о том, что Петросян и Степаненко не живут вместе уже 15 лет, однако их творческий союз сохраняется.

"Де-факто они уже давно не являются мужем и женой. Фактически, семейной жизни и ведения совместного хозяйства уже не существует у них около 15 лет, но они вместе как творческие личности", - сказал Жорин.

Напомним, что иск о разделе совместно нажитого имущества Степаненко подала еще 4 июля, его рассмотрение назначено в Хамовническом суде Москвы на 6 августа.

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