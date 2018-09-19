Обзавелся щетиной и стал модником: Евгений Петросян молодится ради любовницы

Российский юморист Евгений Петросян нашел замену экс-супруге Елене Степаненко – 29-летнюю личную ассистентку Татьяну Брухунову, которую в СМИ прозвали "новой Степаненко". Схожесть женщин заметна: те же аппетитные формы, прическа, цвет волос.

Как отмечают поклонники артиста на его странице в Instagram, Петросян пытается "успеть" за новой возлюбленной, ведь его стиль одежды в последнее время стал более молодежным: яркие носки, красочная одежда, стильные аксессуары.

"Фото красивое, оптимистичное и супер молодое!", "Модник", "Помолодел", "Ребрендинг. Зачет", - писали юзеры.

Отметим, что и сама Брухунова предпочитает яркие тона в одежде, и любит ретро-стиль.

Напомним, Петроян и Степаненко решили развестись, супруга юмориста подала в суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества.

Также друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе.

Ранее СМИ рассказали о внебрачном ребенке Петросяна.