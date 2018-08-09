Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна

Евгений Петросян и Елена Степаненко / Фото: riafan.ru

Популярная артистка разговорного жанра Елена Степаненко хочет отсудить у своего мужа Евгения Петросяна 57% имущества.

Как рассказал радиостанции Business FM один из сотрудников адвокатского бюро "Забралова, Крылова и партнеры", которое представляет ее интересы в суде, Степаненко не планирует лишать Петросяна 80% имущества.

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"Как можно заявлять о требовании 80% имущества при наличии на руках судебных документов, где указано, что Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57%", — сказал он.

Юрист также подчеркнул, что дополнительные 7% — это половина той части семейного имущества, которую Петросян "вывел" и добавил, что информация о том, что Степаненко требует от мужа 80% имущества порочит ее.

Напомним, ранее стала известна причина развода Петросяна и Степаненко.