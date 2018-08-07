"Квартиры на стороне": СМИ выяснили, чем так выбесил Петросян свою жену Степаненко

Чем так выбесил Петросян свою жену Степаненко.

Оказывается, причина развода известных российских юмористов Евгения Петросян и Елены Степаненко – не просто приятельские отношения супруга с его помощницей Татьяной Брухуновой.

Как выяснилось, полтора года назад Брухунова неожиданно стала богатеть. "За короткий срок Брухунова стала владелицей двух очень неплохих квартир", – пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает Telegram-канал, сначала Татьяна получила в подарок 5-комнатную квартиру площадью в 232 кв. м в элитном ЖК "Садовые кварталы". При этом комплекс находится в Хамовниках (элитный район Москвы), всего в 3 км от Кремля. Там закрытая территория и полный комплект услуг. "Стоит порядка 250 миллионов рублей (почти 107 млн грн по нынешнему курсу)", – уточняет Mash.

Читайте также«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисеВторая квартира попроще: трехкомнатная, 77 кв. м на Лесной улице, с высокими потолками и стоимостью "всего" 30 миллионов рублей (почти 13 млн грн).

Как уточняет Telegram-канал, в иске о разделе имущества у Степаненко есть фраза "два объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц". При этом данные объекты они также собираются делить.

"Третье лицо Евгений Ваганович может оставить себе", – с иронией резюмирует Mash.

Напомним, о начале бракоразводного процесса Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Позднее адвокат Сергей Жорин рассказал о том, что оба юмориста уже давно являются супругами лишь формально. Затем СМИ узнали, с какой женщиной сейчас проводит свое время 72-летний Петросян.

Как сообщалось, Степаненко "подключила" адвоката Путина для развода с Петросяном. Бывшая гранд-дама российского телеюмора решила использовать "тяжелую артиллерию".