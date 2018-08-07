Степаненко "подключила" адвоката Путина для развода с Петросяном

Петросян и Степаненко

Известная супружеская пара российских юмористов − Евгений Петросян и Елена Степаненко – отказались посещать Хамовнический райсуд столицы РФ, где проходили слушания их дела о разводе и разделе совместного имущества.

Соответствующее сообщение опубликовал портал “Лента». Согласно обнародованным данным, юмористов на слушаниях представляли юристы. Интересны Петросяна представлял известный адвокат звезд шоу-бизнеса Сергей Жорин. От лица Степаненко в суде выступила адвокат Елена Забралова, ранее представлявшая президента РФ Владимира Путина во время его бракоразводного процесса с супругой Людмилой.

Напомним, о начале бракоразводного процесса Петросяна и Степаненко стало известно недавно. Позднее адвокат Жорин рассказал о том, что оба юмориста давно не ведут супружескую жизнь. Затем СМИ узнали, с какой женщиной сейчас проводит свое время 72-летний Петросян.