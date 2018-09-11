"Копейки ломаной не дал": СМИ рассказали о внебрачном ребенке Петросяна

Евгений Петросян / Wikipedia

У знаменитого российского юмориста Евгения Петросяна есть внебрачный ребенок, которого ему родила известная актриса, сообщила Элина Мазур (ранее представлявшая интересы супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской ), к которой обратилась настоящая любовница артиста.

"Мы встречались с ней ночью и она категорически не хочет, чтобы я раскрывала ее имя. Она актриса. Но, поверьте мне, полученная информация заставила меня сильно насторожиться. У нее уже ребенок подрос", - рассказала Мазур о встрече с предполагаемой любовницей Петросяна.

По словам Мазур, любовница Петросяна не получала существенных средств, при этом он никогда не был с ней щедр, пишет "Комсомольская правда".

"Квартиру ей он не купил. Говорит, что Петросян копейки ломаной не давал и приходилось все выклянчивать", - раскрыла она детали взаимоотношений Петросяна с любовницей.

Напомним, ранее сообщалось о начале бракоразводного процесса Петросяна и Степаненко. Позднее адвокат Сергей Жорин рассказал о том, что оба юмориста уже давно являются супругами лишь формально. Затем СМИ узнали, с какой женщиной сейчас проводит свое время 72-летний Петросян.

Ранее адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна.