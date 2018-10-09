Степаненко потеряла состояние из-за долга за квартиру Петросяна

Петросян и Степаненко окончательно рассорились при разводе / "Аргументы и факты"

Адвокат российского сатирика Евгения Петросяна Сергей Жорин подал ходатайство об аресте счетов его супруги Елены Степаненко, и суд принял решение в пользу юмориста.

"Речь идет о большой сумме, — подчеркнул Жорин. — Причем львиная доля этих денег уходила как раз на оплату коммуналки за квартиру, где живет Степаненко. Это самый дорогой актив", - цитирует адвоката Московский комсомолец.

По словам защитника, Петросян в ходе бракоразводного процесса был против ареста счетов экс-супруги, однако из-за больших долгов за коммунальные услуги изменил свое решение.

"Елена Григорьевна живет в самой большой, дорогой квартире, которая оформлена на Петросяна. Мало того, что она не пускает туда Евгения Вагановича, но отказывается оплачивать коммунальные услуги", — рассказал изданию адвокат.

По словам Жорина, Степаненко сама виновата в таком решении, поскольку не оплачивала коммунальные услуги и отказывалась идти на диалог.

"У Степаненко заблокировали не только счета, но арестованы все вклады, депозиты и ячейки", — добавил адвокат.

Как ранее сообщалось, Петросян нашел замену экс-супруге Елене Степаненко – 29-летнюю личную ассистентку Татьяну Брухунову, которую в СМИ прозвали "новой Степаненко". Схожесть женщин заметна: те же аппетитные формы, прическа, цвет волос.