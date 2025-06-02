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Переговоры в Стамбуле и тайные планы РФ на Беларусь - Зеленский раскрыл угрозу

Юрий Берендий
2 июня 2025, 15:48
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Президент Украины Зеленский высказался о переговорах с РФ в Стамбуле и отметил неизбежные последствия для Кремля, если встреча будет сорвана.
Переговоры в Стамбуле и тайные планы РФ на Беларусь - Зеленский раскрыл угрозу
Зеленский сделал ряд важных заявлений / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Что ожидает Украина от переговоров в Стамбуле
  • Что будет если РФ сорвет переговоры в Стамбуле и что может принудить Россию к миру
  • Что задумала Россия в Беларуси на лето 2025 года

2 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите "Бухарестской девятки" (B9) и стран Северной Европы.

Главред собрал главные заявления президента Украины в рамках саммита "Бухарестской девятки".

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Что ожидает Украина от переговоров в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский выразил сомнения относительно готовности российской стороны к содержательной встрече в Стамбуле, однако подчеркнул, что для Украины ключевыми остаются вопросы прекращения огня и возвращения незаконно вывезенных детей.

"Сейчас параллельно в Стамбуле, в этот час, находится наша команда. Я говорил с моим министром обороны рано утром - так что они готовятся к встрече. Я не уверен, что россияне будут готовы к продуктивным встречам, но мы всегда должны рассчитывать на определенные решения", - сказал Зеленский.

Смотрите видео заявления Зеленского об ожиданиях от переговоров в Стамбуле:

Переговоры в Стамбуле и тайные планы РФ на Беларусь - Зеленский раскрыл угрозу
/ Фото: скриншот

Он также акцентировал на необходимости приложить все усилия для освобождения других удерживаемых гражданских, журналистов и политических заключенных и возвращения их домой.

Что будет если РФ сорвет переговоры в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае срыва Россией базовой договоренности для переговоров в Стамбуле, в частности о прекращении огня, освобождении пленных и возвращении похищенных детей, необходимо немедленно ввести новые жесткие санкции против РФ.

Он подчеркнул, что если встреча в Стамбуле не даст результатов, следует активировать 18-й пакет санкций ЕС и обещанные Соединенными Штатами ограничения, включая мощные меры, которые ранее анонсировал Дональд Трамп. Санкции, по словам Зеленского, должны быть направлены на российский энергетический сектор, в частности нефтяную отрасль и танкерные перевозки, а также на банковскую систему и финансы в целом.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Президент также подчеркнул, что защита свободы является общей обязанностью стран Европы, США и всех, кто ее разделяет.

"Нам нужно как можно больше точек соприкосновения, в частности на саммите НАТО в июне этого года. Одним из ключевых принципов европейской безопасности является то, что Россия не должна иметь права вето на решение НАТО или влиять на Альянс или его членов. Этот принцип должен оставаться в силе", - подчеркнул Зеленский.

При каком условии Украина может покрывать 40% потребностей в оружии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже способна обеспечивать до 40% собственных потребностей в оружии благодаря внутреннему производству, однако для этого критически необходимо стабильное финансирование.

"Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого нужно стабильное финансирование", - отметил президент.

Он подчеркнул эффективность инвестиций в производство, особенно в сфере дронов, опираясь на результаты боевых действий. В то же время отметил потребность в современных системах противовоздушной обороны, в частности Patriot, и соответствующих ракетах.

Что может принудить Россию к миру - какова цель операции "Паутина"

По словам президента, операция "Паутина", проведенная 1 июня, должна стать сигналом для России о необходимости перехода к дипломатическим шагам.

"Это особый момент. С одной стороны Россия начала летнее наступление, с другой ее заставляют к дипломатии. Это вызов и шанс для нас всех попытаться закончить эту войну", - подчеркнул украинский лидер.

Выступая 2 июня на саммите "Бухарестской девятки" и северных стран в Вильнюсе, Зеленский отметил, что приоритетом является поддержка обороны. Он поблагодарил за пакеты помощи и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс и производство оружия в странах-партнерах.

Бухарестская девятка Инфографика
Что известно о Бухарестской девятке / Инфографика: Главред

Президент добавил, что оружие Европы и США превосходит российское, равно как и украинские тактические решения. Проведенная операция это подтвердила, а Россия должна ощутить последствия своих потерь - именно это, по словам Зеленского, заставят ее сесть за стол переговоров.

Президент Украины добавил, что, "когда Россия несет потери, всем ясно, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу".

Новая угроза из Беларуси

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров прислушаться к отчетам разведки относительно планов России на территории Беларуси летом этого года.

"Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси? Если готовят атаки оттуда, нам надо больше сил вместе. Сейчас это значит укрепить Украину, чтобы остановить войну и не дать ей распространиться", - подчеркнул глава государства.

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