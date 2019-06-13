Партия Зеленского выложила в Сеть свой список на выборы в Раду

Представители топ-10 списка Слуги народа / УНИАН

Партия Слуга народа, политическая сила президента Украины Владимира Зеленского, обнародовала список кандидатов, которые будут принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Перечень стал достоянием общественности через официальный канал политсилы в мессенджере Telegram.

Выглядит он следующим образом

1. Разумков Дмитрий Александрович;

2. Стефанчук Руслан Алексеевич;

3. Венедиктова Ирина Валентиновна;

4. Арахамия Давид Георгиевич;

5. Янченко Галина Игоревна;

6. Федоров Михаил Альбертович;

7. Корниенко Александр Сергеевич;

8. Красносельская Анастасия Олеговна;

9. Ткаченко Александр Владиславович;

10. Беленюк Жан Венсанович;

11. Бабак Сергей Витальевич;

12. Криклий Владислав Артурович;

13. Шуляк Елена Алексеевна;

14. Наталуха Дмитрий Андреевич;

15. Ясько Елизавета Алексеевна;

16. Оржель Алексей Анатольевич;

17. Герус Андрей Михайлович;

18. Радуцкий Михаил Борисович;

19. Монастырский Денис Анатольевич;

20. Гетманцев Даниил Александрович;

21. Малюська Денис Леонтьевич;

22. Холодов Андрей Иванович;

23. Гео Лерос Багратович;

24. Кальченко Сергей Витальевич;

25. Ткаченко Максим Николаевич;

26. Чернев Егор Владимирович;

27. Юраш Святослав Андреевич;

28. Сушко Павел Николаевич;

29. Верещук Ирина Андреевна;

30. Кубраков Александр Николаевич;

31. Коробкова Елена Анатольевна;

32. Диденко Юлия Александровна;

33. Соломчук Дмитрий Викторович;

34. Ананченко Михаил Олегович;

35. Коваленко Анна Николаевна;

36. Неклюдов Владлен Михайлович;

37. Кривошеев Игорь Сергеевич;

38. Ионушас Сергей Константинович;

39. Завитневич Александр Михайлович;

40. Струневич Вадим Олегович;

41. Воронов Владимир Анатольевич;

42. Аристов Юрий Юрьевич;

43. Кисель Юрий Григорьевич;

44. Галайчук Вадим Сергеевич;

45. Ковалев Артем Владимирович;

46. Стерничук Валерий Александрович;

47. Михайлюк Галина Олеговна;

48. Бабий Роман Вячеславович;

49. Качура Александр Анатольевич;

50. Новосад Анна Игоревна;

51. Культенко Артем Валерьевич;

52. Марусяк Олег Романович;

53. Кириченко Николай Александрович;

54. Третьякова Галина Николаевна;

55. Халимон Павел Витальевич;

56. Мошенец Елена Владимировна;

57. Саладуха Ольга Валерьевна;

58. Коваль Ольга Владимировна;

59. Загоруйко Алина Леонидовна;

60. Бондаренко Олег Владимирович;

61. Крячко Михаил Валерьевич;

62. Бардина Марина Олеговна;

63. Марченко Людмила Ивановна;

64. Юнаков Иван Сергеевич;

65. Володина Дарья Артемовна;

66. Савченко Ольга Станиславовна;

67. Гринчук Оксана Анатольевна;

68. Козак Владимир Васильевич;

69. Лысюк Андрей Александрович;

70. Сова Александр Георгиевич;

71. Боярчук Роман Михайлович;

72. Ватрас Владимир Антонович;

73. Мулик Роман Миронович;

74. Тарасов Олег Сергеевич;

75. Костюх Анатолий Вячеславович;

76. Брагар Евгений Вадимович;

77. Безгин Виталий Юрьевич;

78. Кавун Ольга Александровна;

79. Салийчук Александр Вячеславович;

80. Репина Элла Анатольевна;

81. Пушкаренко Арсений Михайлович;

82. Заблоцкий Марьян Богданович;

83. Клочко Андрей Андреевич;

84. Овчинникова Юлия Юрьевна;

85. Мережко Александр Александрович;

86. Устенко Алексей Олегович;

87. Кабанов Александр Евгеньевич;

88. Вениславский Федор Владимирович;

89. Булах Лада Валентиновна;

90. Петруняк Евгений Васильевич;

91. Мариковський Александр Валерьевич;

92. Федиенко Александр Павлович;

93. Мотовиловец Андрей Викторович;

94. Колесник Анна Сергеевна;

95. Богуцкая Елизавета Петровна;

96. Нагаевский Артем Сергеевич;

97. Потураев Никита Русланович;

98. Якименко Павел Витальевич;

99. Соколов Михаил Юрьевич;

100. Кунаев Артем Юрьевич;

101. Вяхирь Дмитрий Сергеевич;

102. Павлюк Максим Васильевич;

103. Мокан Василий Иванович;

104. Пидласа Роксолана Андреевна;

105. Торохтий Богдан Григорьевич;

106. Дмитриева Оксана Александровна;

107. Шол Маргарита Витальевна;

108. Костин Андрей Евгеньевич;

109. Горбенко Руслан Александрович;

110. Жупанин Андрей Викторович;

111. Тистык Ростислав Ярославович;

112. Кравчук Евгения Михайловна;

113. Яковлева Нелли Ильинична;

114. Гривко Сергей Дмитриевич;

115. Павловский Петр Иванович;

116. Аллахвердиева Ирина Валерьевна;

117. Винтоняк Елена Васильевна;

118. Заславский Юрий Иванович;

119. Задорожный Андрей Викторович;

120. Шипайло Остап Игоревич;

121. Шинкаренко Иван Анатольевич;

122. Совгиря Ольга Владимировна;

123. Крейденко Владимир Викторович;

124. Тарасенко Тарас Петрович;

125. Сольский Николай Тарасович;

126. Фролов Павел Валерьевич;

127. Новиков Михаил Николаевич;

128. Подгорная Виктория Валентиновна;

129. Хоменко Елена Викторовна;

130. Остапенко Анатолий Дмитриевич;

131. Цыба Татьяна Викторовна;

132. Калаур Иван Романович;

133. Гришина Юлия Николаевна;

134. Руденко Ольга Сергеевна;

135. Копыленко Александр Любимович;

136. Манзий Сергей Владимирович;

137. Санченко Александр Владимирович;

138. Маслов Денис Вячеславович;

139. Швачко Антон Алексеевич;

140. Кострийчук Сергей Владимирович;

141. Божков Александр Валерьевич;

142. Михайлюк Артем Александрович;

143. Васюк Александр Александрович;

144. Ермоленко Дмитрий Юрьевич;

145. Короленко Валентина Юрьевна;

146. Лактионова Наталья Валентиновна;

147. Тарарин Николай Александрович;

148. Сверба Инна Станиславовна;

149. Мельник Сергей Васильевич;

150. Палийчук Юлия Владимировна;

151. Слинько Дмитрий Михайлович;

152. Тригуб Владимир Владимир;

153. Портной Роман Александрович;

154. Козуб Богдан Юрьевич;

155. Москаленко Сергей Валерьевич;

156. Карабута Сергей Александрович;

157. Перепичай Татьяна Сергеевна;

158. Федоренко Юрий Сергеевич;

159. Кваша Оксана Александровна;

160. Отраднова Олеся Александровна;

161. Киевец Елена Валерьевна;

162. Кармаза Александра Александровна;

163. Моркляник Богдан Васильевич;

164. Баланюк Юрий Викторович;

165. Резникова Виктория Викторовна;

166. Слободян Елена Николаевна;

167. Мисяць Андрей Петрович;

168. Выдолоб Дмитрий Викторович;

169. Калина Кристина Андреевна;

170. Рагимова Анастасия Борисовна;

171. Федорова Кристина Валерьевна;

172. Ананян Элизабет Гариковна;

173. Бондаренко Екатерина Андреевна;

174. Романюк Екатерина Александровна;

175. Федосова Антонина Владимировна;

176. Еськов Алексей Алексеевич;

177. Витикач Виталий Викторович;

178. Капустянский Юрий Викторович;

179. Хомич Игорь Васильевич;

180. Фурман Владимир Анатольевич;

181. Журавнивский Валерий Казимович;

182. Королев Денис Сергеевич;

183. Масевич Станислав Андреевич;

184. Расенко Артем Александрович;

185. Черевань Артур Леонидович;

186. Тереба Надежда Игоревна;

187. Литвиненко Ирина Сергеевна;

188. Москаленко Диана Сергеевна;

189. Тетерева Елена Игоревна;

190. Яременко Екатерина Сергеевна;

191. Вдовенко Мария Владимировна;

192. Дискант Сергей Николаевич;

193. Бевзан Юрий Степанович;

194. Сипко Марина Александровна;

195. Бельская Марина Александровна;

196. Майбородюк Павел Викторович;

197. Опимах Юрий Витальевич;

198. Ковальчук Евгений Андреевич;

199. Грибков Сергей Викторович;

200. Мосийчук Дмитрий Александрович;

201. Чизмар Эдуард Федорович.

К слову, топ-100 обновленного списка Слуги народу по некоторым позициям отличается от ранее обнародованной версии. Из него были исключены четверо людей — трое (Дмитрий Спивак, Вадим Гутцайт, Юрий Гусев) взяли самоотводы, а четвертую кандидатку (Ирина Панченко) убрали после проведения проверки. соответственно.Зато появились новые: Артем Нагавский (96), Никита Потураев (97), Павел Якименко (98), Михаил Соколов (99) и Артем Кунаев (100).