Партия Зеленского выложила в Сеть свой список на выборы в Раду

По сравнению с предыдущей версией, в новой заметны некоторые изменения.
Партия Слуга народа, политическая сила президента Украины Владимира Зеленского, обнародовала список кандидатов, которые будут принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.
Перечень стал достоянием общественности через официальный канал политсилы в мессенджере Telegram.
Выглядит он следующим образом
1. Разумков Дмитрий Александрович;
2. Стефанчук Руслан Алексеевич;
3. Венедиктова Ирина Валентиновна;
4. Арахамия Давид Георгиевич;
5. Янченко Галина Игоревна;
6. Федоров Михаил Альбертович;
7. Корниенко Александр Сергеевич;
8. Красносельская Анастасия Олеговна;
9. Ткаченко Александр Владиславович;
10. Беленюк Жан Венсанович;
11. Бабак Сергей Витальевич;
12. Криклий Владислав Артурович;
13. Шуляк Елена Алексеевна;
14. Наталуха Дмитрий Андреевич;
15. Ясько Елизавета Алексеевна;
16. Оржель Алексей Анатольевич;
17. Герус Андрей Михайлович;
18. Радуцкий Михаил Борисович;
19. Монастырский Денис Анатольевич;
20. Гетманцев Даниил Александрович;
21. Малюська Денис Леонтьевич;
22. Холодов Андрей Иванович;
23. Гео Лерос Багратович;
24. Кальченко Сергей Витальевич;
25. Ткаченко Максим Николаевич;
26. Чернев Егор Владимирович;
27. Юраш Святослав Андреевич;
28. Сушко Павел Николаевич;
29. Верещук Ирина Андреевна;
30. Кубраков Александр Николаевич;
31. Коробкова Елена Анатольевна;
32. Диденко Юлия Александровна;
33. Соломчук Дмитрий Викторович;
34. Ананченко Михаил Олегович;
35. Коваленко Анна Николаевна;
36. Неклюдов Владлен Михайлович;
37. Кривошеев Игорь Сергеевич;
38. Ионушас Сергей Константинович;
39. Завитневич Александр Михайлович;
40. Струневич Вадим Олегович;
41. Воронов Владимир Анатольевич;
42. Аристов Юрий Юрьевич;
43. Кисель Юрий Григорьевич;
44. Галайчук Вадим Сергеевич;
45. Ковалев Артем Владимирович;
46. Стерничук Валерий Александрович;
47. Михайлюк Галина Олеговна;
48. Бабий Роман Вячеславович;
49. Качура Александр Анатольевич;
50. Новосад Анна Игоревна;
51. Культенко Артем Валерьевич;
52. Марусяк Олег Романович;
53. Кириченко Николай Александрович;
54. Третьякова Галина Николаевна;
55. Халимон Павел Витальевич;
56. Мошенец Елена Владимировна;
57. Саладуха Ольга Валерьевна;
58. Коваль Ольга Владимировна;
59. Загоруйко Алина Леонидовна;
60. Бондаренко Олег Владимирович;
61. Крячко Михаил Валерьевич;
62. Бардина Марина Олеговна;
63. Марченко Людмила Ивановна;
64. Юнаков Иван Сергеевич;
65. Володина Дарья Артемовна;
66. Савченко Ольга Станиславовна;
67. Гринчук Оксана Анатольевна;
68. Козак Владимир Васильевич;
69. Лысюк Андрей Александрович;
70. Сова Александр Георгиевич;
71. Боярчук Роман Михайлович;
72. Ватрас Владимир Антонович;
73. Мулик Роман Миронович;
74. Тарасов Олег Сергеевич;
75. Костюх Анатолий Вячеславович;
76. Брагар Евгений Вадимович;
77. Безгин Виталий Юрьевич;
78. Кавун Ольга Александровна;
79. Салийчук Александр Вячеславович;
80. Репина Элла Анатольевна;
81. Пушкаренко Арсений Михайлович;
82. Заблоцкий Марьян Богданович;
83. Клочко Андрей Андреевич;
84. Овчинникова Юлия Юрьевна;
85. Мережко Александр Александрович;
86. Устенко Алексей Олегович;
87. Кабанов Александр Евгеньевич;
88. Вениславский Федор Владимирович;
89. Булах Лада Валентиновна;
90. Петруняк Евгений Васильевич;
91. Мариковський Александр Валерьевич;
92. Федиенко Александр Павлович;
93. Мотовиловец Андрей Викторович;
94. Колесник Анна Сергеевна;
95. Богуцкая Елизавета Петровна;
96. Нагаевский Артем Сергеевич;
97. Потураев Никита Русланович;
98. Якименко Павел Витальевич;
99. Соколов Михаил Юрьевич;
100. Кунаев Артем Юрьевич;
101. Вяхирь Дмитрий Сергеевич;
102. Павлюк Максим Васильевич;
103. Мокан Василий Иванович;
104. Пидласа Роксолана Андреевна;
105. Торохтий Богдан Григорьевич;
106. Дмитриева Оксана Александровна;
107. Шол Маргарита Витальевна;
108. Костин Андрей Евгеньевич;
109. Горбенко Руслан Александрович;
110. Жупанин Андрей Викторович;
111. Тистык Ростислав Ярославович;
112. Кравчук Евгения Михайловна;
113. Яковлева Нелли Ильинична;
114. Гривко Сергей Дмитриевич;
115. Павловский Петр Иванович;
116. Аллахвердиева Ирина Валерьевна;
117. Винтоняк Елена Васильевна;
118. Заславский Юрий Иванович;
119. Задорожный Андрей Викторович;
120. Шипайло Остап Игоревич;
121. Шинкаренко Иван Анатольевич;
122. Совгиря Ольга Владимировна;
123. Крейденко Владимир Викторович;
124. Тарасенко Тарас Петрович;
125. Сольский Николай Тарасович;
126. Фролов Павел Валерьевич;
127. Новиков Михаил Николаевич;
128. Подгорная Виктория Валентиновна;
129. Хоменко Елена Викторовна;
130. Остапенко Анатолий Дмитриевич;
131. Цыба Татьяна Викторовна;
132. Калаур Иван Романович;
133. Гришина Юлия Николаевна;
134. Руденко Ольга Сергеевна;
135. Копыленко Александр Любимович;
136. Манзий Сергей Владимирович;
137. Санченко Александр Владимирович;
138. Маслов Денис Вячеславович;
139. Швачко Антон Алексеевич;
140. Кострийчук Сергей Владимирович;
141. Божков Александр Валерьевич;
142. Михайлюк Артем Александрович;
143. Васюк Александр Александрович;
144. Ермоленко Дмитрий Юрьевич;
145. Короленко Валентина Юрьевна;
146. Лактионова Наталья Валентиновна;
147. Тарарин Николай Александрович;
148. Сверба Инна Станиславовна;
149. Мельник Сергей Васильевич;
150. Палийчук Юлия Владимировна;
151. Слинько Дмитрий Михайлович;
152. Тригуб Владимир Владимир;
153. Портной Роман Александрович;
154. Козуб Богдан Юрьевич;
155. Москаленко Сергей Валерьевич;
156. Карабута Сергей Александрович;
157. Перепичай Татьяна Сергеевна;
158. Федоренко Юрий Сергеевич;
159. Кваша Оксана Александровна;
160. Отраднова Олеся Александровна;
161. Киевец Елена Валерьевна;
162. Кармаза Александра Александровна;
163. Моркляник Богдан Васильевич;
164. Баланюк Юрий Викторович;
165. Резникова Виктория Викторовна;
166. Слободян Елена Николаевна;
167. Мисяць Андрей Петрович;
168. Выдолоб Дмитрий Викторович;
169. Калина Кристина Андреевна;
170. Рагимова Анастасия Борисовна;
171. Федорова Кристина Валерьевна;
172. Ананян Элизабет Гариковна;
173. Бондаренко Екатерина Андреевна;
174. Романюк Екатерина Александровна;
175. Федосова Антонина Владимировна;
176. Еськов Алексей Алексеевич;
177. Витикач Виталий Викторович;
178. Капустянский Юрий Викторович;
179. Хомич Игорь Васильевич;
180. Фурман Владимир Анатольевич;
181. Журавнивский Валерий Казимович;
182. Королев Денис Сергеевич;
183. Масевич Станислав Андреевич;
184. Расенко Артем Александрович;
185. Черевань Артур Леонидович;
186. Тереба Надежда Игоревна;
187. Литвиненко Ирина Сергеевна;
188. Москаленко Диана Сергеевна;
189. Тетерева Елена Игоревна;
190. Яременко Екатерина Сергеевна;
191. Вдовенко Мария Владимировна;
192. Дискант Сергей Николаевич;
193. Бевзан Юрий Степанович;
194. Сипко Марина Александровна;
195. Бельская Марина Александровна;
196. Майбородюк Павел Викторович;
197. Опимах Юрий Витальевич;
198. Ковальчук Евгений Андреевич;
199. Грибков Сергей Викторович;
200. Мосийчук Дмитрий Александрович;
201. Чизмар Эдуард Федорович.
К слову, топ-100 обновленного списка Слуги народу по некоторым позициям отличается от ранее обнародованной версии. Из него были исключены четверо людей — трое (Дмитрий Спивак, Вадим Гутцайт, Юрий Гусев) взяли самоотводы, а четвертую кандидатку (Ирина Панченко) убрали после проведения проверки. соответственно.Зато появились новые: Артем Нагавский (96), Никита Потураев (97), Павел Якименко (98), Михаил Соколов (99) и Артем Кунаев (100).