Из списка Слуги народа исключили мажорку-тусовщицу

Ирину Панченко исключили из партийной сотни Слуги народа / Facebook\Ирина Панченко

Из партийной сотни Слуги народа исключили 25-летнюю Ирину Панченко - "мажорку-тусовщицу", как прозвали ее в СМИ.

Девушка, которая ведет активную светскую жизнь и не пропускает ни одной тусовки Киева, баллотировалась в Раду под 73 номером в ЗЕ-сотне. Однако, из-за несоответствия критериям партии, ее исключили, передает theБабель.

"Ирины Панченко в списке партии нет. После дополнительной проверки решили, что Панченко не соответствует нашим критериям", - рассказали СМИ в пресс-службе Слуги народа.

По каким именно критериям Панченко не соответствует, - неизвестно. К слову, Ирина – любительница откровенных фото топлес и в стиле ню. Ранее снимки были размещены на ее странице в Facebook, но затем она их "подчистила".

Панченко окончила юридический факультет КНУ им. Т.Шевченко в 2016 году. С 2014 по 2017 год училась в КИМО. В 2018 году проходила курсы телеведущих Showmax.

С 2014 по 2017 работала юристом в ТОВ Торговый дом Финпром, а с сентября 2017 года - помощник частного нотариуса.

Ранее отказались баллотироваться в Раду два члена партии Слуга народа: названа причина.