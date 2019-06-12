Два члена партии Слуга народа отказались баллотироваться в Раду: названа причина

Экс-депутат Одесского горсовета Дмитрий Спивак не будет баллотироваться в ВР / facebook.com/SpivakDmytriy

Два кандидата политической партии Слуга народа отказались баллотироваться в депутаты ВР на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Бывший депутат Одесского горсовета и политик Дмитрий Спивак, который прошел в список под №33, на своей странице в Facebook назвал целых 4 причины, почему принял решение не идти в Раду.

По его словам, сразу же после обьявления его номером 33 в партии, "в социальных сетях развернулась против меня и моей семьи целая кампания по дискредитации".

Кроме того, Спивак считает, что его журналистская и телевизионная деятельность даст ему большие возможности влиять на формирование общественного мнения и приносить пользу стране.

"Пока в Украине мнения так называемых "патриотов" и "активистов" будет восприниматься, как истина в последней инстанции, и они будут безнаказанно и под прикрытием влиять на умы граждан и позицию власти, наша молодая демократия будет и дальше ходить по замкнутому кругу. А потому, я вижу своей задачей сделать все возможное, чтобы такие персонажи навсегда исчезли из общественного сознания людей и жизни страны", - заявил Спивак.

Вторым отказался баллотироваться в депутаты директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутцайт. В списках партии Слуга народа он числился под 81 номером.

Гутцайт заявил, что он человек дела, а не политик, и от него пользы будет больше в исполнительной власти.

"Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то, в Министерстве молодежи и спорта. И если Президенту потребуется сильный специалист, который действительно может вывести Украину спортивную на международный уровень, я готов принять этот вызов. Очередной вызов. И сделать это качественно. Так что, вы всегда можете рассчитывать на мое плечо поддержки там, где я буду полезен", - написал Гутцайт на своей странице в Facebook.

Ранее партия Слуга народа почти в 5 раз обошла ближайшего конкурента: соцопрос показал, кто проходит в Раду.