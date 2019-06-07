Партия Слуга народа не возьмет Сергея Лещенко в список на выборы в Раду

Сергей Лещенко / УНИАН

Нардеп Сергей Лещенко не попадет в список президентской политической силы - партии Слуга народа.

Такую информацию озвучил глава партии Дмитрий Разумков в ответ на открытое письмо общественной организации Национальный интерес Украины.

"Мы привлекаем к деятельности в нашей партии новых амбициозных политиков, не связанных со старой системой. Будьте уверены, что вы не увидите ни одного действующего народного депутата в партийном списке Слуги Народа. Напоминаю, что фамилии кандидатов, которые будут баллотироваться в депутаты от нашей партии, мы представим во время партийного съезда, который состоится 9 июня", — написал он.

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий получил взятку за компромат на американского политтехнолога Пола Манафорта - для того, чтобы приобрести пресловутую квартиру в центре Киева.