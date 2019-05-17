Лещенко получил взятку за компромат на Манафорта и купил квартиру – САП

17 мая 2019, 18:49

В прокуратуре обвинили посольство США в подыгрывании нардепу-коррупционеру.

Сергей Лещенко
Лещенко обвинили в получении взятки и вмешательстве в выборы США / УНИАН

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий высказал подозрения относительно приобретения квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко, которая была куплена параллельно со скандалом вокруг Пола Манафорта.

Глава САП дал интервью обозревателю The Hiill Джону Соломону. В нем раскрываются подробности истории с так называемой "амбарной книгой" Партии регионов, которую придал огласке Лещенко.

Холодницкий заявил о вмешательстве нардепа в выборы США. Прокуратура сейчас расследует вероятность задействования в данной операции российских денег. В САП есть информация, что Лещенко получал средства от гражданина России и намеревался купить квартиру в августе и сентябре 2016 года.

"Одним из основных доказательств по делу, с учетом налоговых деклараций и финансовой отчетности Лещенко, он, судя по всему, не имел ресурсов для покупки квартиры такой стоимости", - сказал Холодницкий.

Читайте также"Луценко как стеклотару сдал Украину": Лещенко высказался о скандале с обвинениями из СШАЗарубежный журналист со ссылкой на украинских политиков уверяет, что посольство США в Украине времен президента Барака Обамы пыталось отвести внимание правоохранителей от действий Лещенко.

"Источник, знающий это непосредственно, сказал, что Лещенко был одним из людей, которых посол США в Киеве попросил украинских прокуроров не преследовать в 2016 году", - написал Соломон в своей статье на The Hill.

Как известно, Лещенко купил в Киеве квартиру за 300 тысяч долларов. Официально такими средствами в то время он не располагал.

Напомним, в отношении Лещенко Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал Лещенко "скунсом" и вызвал в Генпрокуратуру.

Также адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил Лещенко в создании фейка по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США Сергей Лещенко САП Назар Холодницкий Пол Манафорт
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:41
"В тренде": в отставку подали Бирюков и Демчина
19:31
В Укртранснафте объяснили новую остановку транзита из-за "грязной" нефти из РФ
19:18
Первый за 10 лет: Rammstein представили новый альбом Видео
18:58
"ЛГБТ-извращенцы": в Черновцах радикалы подрались с полицией на акции против гомофобии Фото Видео
18:49
Лещенко получил взятку за компромат на Манафорта и купил квартиру – САП
18:23
Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2020
17:59
Осужденный в Харькове за воровство директор завода получил политубежище в Испании
17:52
Главные новости 17 мая: конец коалиции, резонансные отставки и возврат РФ права голоса в Совете Европы Видео
17:42
Украине важно не пропустить крайний срок либерализации рынка электроэнергии - западные СМИ
17:22
Турчинов подал заявление об отставке
17:03
Путина не приглашали, Дуда не хочет: кто приедет на инаугурацию к Зеленскому
16:59
Порошенко дал гражданство Украины экс-депутату Госдумы России и сестре Сенцова
16:44
"Сделаю все": Зеленский пообещал украинцам "зеркальные" дороги Видео
16:29
Совет Европы вернул РФ право голоса
16:26
"Такого в Украине еще не было": стали известны подробности инаугурации Зеленского
16:03
Беларусь снова остановила прокачку нефти в направлении Украины
16:00
Турчинов тоже решил уйти в отставку
15:42
В "ДНР" заявили о том, что нашли организаторов ликвидации Захарченко
15:25
Климкин написал заявление об отставке
15:15
"Одна сплошная проблема": эксперт оценил риски разрушения Крымского моста
15:11
Две жены Доренко увиделись на его похоронах в Москве
14:53
В Нафтогазе раскритиковали анбандлинг по модели Гройсмана
14:43
Это уже не шутки: из-за сообщения о бомбе в Одессе сел самолет Киев-Египет
14:10
У Порошенко рассказали о возможности роспуска Рады и дали Зеленскому семь советов
14:06
Главарь "ДНР" сказал, что нужно для наступления мира на Донбассе
13:49
В Украине запускают 5G: что известно о новом стандарте связи
13:38
Киркоров может стать президентом Евровидения
13:21
Умерла герой мемов сердитая кошка Grumpy cat
13:20
У Зеленского отреагировали на развал коалиции в Раде
13:10
Порошенко и депутатам БПП могут запретить выезд из страны
12:59
"Квартирное" дело Аллерова: суд арестовал экс-командующего Нацгвардией
12:56
Синоптик спрогнозировала, где на выходных в Украине "будет июль"
12:49
В трусах и тапочках: бывшая невеста Кличко шокировала нелепым видом
12:41
Примет ли Филарет сделку дьявола? мнение
12:34
Затанцуй мое сердце в клочья: неоновая Миша Романова представила ретро-видео на песню Лунная Видео
12:24
Массовый исход из Банковой: стало известно, кого увольняют из АП
12:21
Оголенные тела и жаркие поцелуи: Maruv представила горячий клип на песню Mon Amour Видео
12:20
Украинцам, получившим паспорта России, грозит наказание от ЕС — журналист
12:04
Смерть Доренко: в Москве началась церемония прощания с телекиллером 90-х
12:02
Народный фронт заблокировал роспуск Рады: что делать Зеленскому мнение
11:36
"Пролетит и пару партий похоронит": социолог объяснил, почему Голосу Вакарчука светит фиаско на выборах
11:35
Главный свидетель в деле против Порошенко вернулся в Украину
11:32
Джон Лундвик Видео досье
11:14
Запретили Нимесил: из аптек срочно изымают партию популярного лекарства от боли
10:59
"Пытались сделать качественное селфи": на Запорожье в канале утонули подростки
10:58
Почему Запад решил отказаться от антироссийских санкций мнение
10:53
Официально: Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции
10:43
В чем мать родила: Эмили Ратаковски выложила в Сеть свое самое голое фото
10:39
Кейт Миллер-Хайдке Видео досье
10:25
Аналитик спрогнозировал наличный курс доллара в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять