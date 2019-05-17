Лещенко получил взятку за компромат на Манафорта и купил квартиру – САП

Лещенко обвинили в получении взятки и вмешательстве в выборы США / УНИАН

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий высказал подозрения относительно приобретения квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко, которая была куплена параллельно со скандалом вокруг Пола Манафорта.

Глава САП дал интервью обозревателю The Hiill Джону Соломону. В нем раскрываются подробности истории с так называемой "амбарной книгой" Партии регионов, которую придал огласке Лещенко.

Холодницкий заявил о вмешательстве нардепа в выборы США. Прокуратура сейчас расследует вероятность задействования в данной операции российских денег. В САП есть информация, что Лещенко получал средства от гражданина России и намеревался купить квартиру в августе и сентябре 2016 года.

"Одним из основных доказательств по делу, с учетом налоговых деклараций и финансовой отчетности Лещенко, он, судя по всему, не имел ресурсов для покупки квартиры такой стоимости", - сказал Холодницкий.

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"Источник, знающий это непосредственно, сказал, что Лещенко был одним из людей, которых посол США в Киеве попросил украинских прокуроров не преследовать в 2016 году", - написал Соломон в своей статье на The Hill.

Как известно, Лещенко купил в Киеве квартиру за 300 тысяч долларов. Официально такими средствами в то время он не располагал.

Напомним, в отношении Лещенко Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал Лещенко "скунсом" и вызвал в Генпрокуратуру.

Также адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил Лещенко в создании фейка по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.