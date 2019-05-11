"Беги, Сережа, беги!": у Луценко с сарказмом ответили Лещенко по адвокату Трампа

11 мая 2019, 21:11

В ГПУ фамильярно назвали политика "жестяной челюстью".

В Генпрокуратуре пошутили над брекетами на зубах у нардепа / Фото: Instagram/Сергей Лещенко

Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган решила пошутить в ответ на заявление нардепа Сергея Лещенко в связи с инцидентом об отмене визита адвоката Дональда Трампа в Украину.

В Twitter Сарган пошутила над брекетами Лещенко на зубах, назвав его "депутатом-жестяной челюстью".

Спикер ГПУ добавила, что нардеп обвинил генпркурора Юрия Луценко в конфликте с защитников из США, поскольку виноват сам, но ищет крайних.

"Депутат-"жестяная челюсть" погорел как враг Трампа в окружении нового президента. Теперь челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, ища крайних. Беги, Сережа, беги!" - написала Сарган.

Ранее сообщалось о том, что Джулиани может приехать в Украину для продолжения расследования вмешательства в президентские выборы 2016 года в США в пользу Хиллари Клинтон.

Однако накануне стало известно, что Джулиани отменил свой визит в Украину. В заявлении прозвучала фамилия нардепа Сергея Лещенко. Политик, в свою очередь, обвинил генпрокурора Юрия Луценко в том, что он втянул Украину "в чужую войну".

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Генпрокуратура Юрий Луценко Джулиано Сергей Лещенко Лариса Сарган
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