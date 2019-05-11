"Испепеляющие атаки" на Джулиани: адвокат Трампа отменил визит в Украину

Рудольф Джулиани / Reuters

Рудольф Джулиани, который является личным адвокатом президента США Дональда Трампа, отменил свой планировавшийся визит в Украину.

Как пишет The New York Times, Джулиани собирался посетить Киев, где планировал встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание отмечает, что причиной отмены визита стали "испепеляющие атаки" на Джулиани после анонсированного визита в Украину.

Адвокат Трампа подвергся нападкам оппонентов. Его обвинили в поиске помощи за рубежом для проведения кампании по переизбранию Дональда Трампа на выборах в 2020 году.

Читайте такжеУкраина показала, как может играть Трампом в своих интересахСам Джулиани в ответ критикам заявил, что его подставляют, и обвинил демократов в попытке исказить цель поездки.

В интервью Fox News Джулиани подчеркнул, что причиной отмены поездки в Украину стало то, что избранный президент Украины может быть "окружен врагами" президента США.

По мнению Джулиани, в Киеве он встретит "группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов, а в одном случае — осужденным человеком, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года".

Ранее в Сеть "слили" запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре приводятся доказательства передачи черной бухгалтерии кандидату Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена получил миллионы от связанной с украинской властью компании.