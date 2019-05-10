Адвокат Трампа анонсировал визит в Украину для встречи с Зеленским

Рудольф Джулиани / Reuters

Для продолжения расследования вмешательства в президентские выборы 2016 года в США в пользу Хиллари Клинтон в Киев может приехать адвокат президента США Рудольф Джулиани.

Как подчеркнул Джулиани в комментарии The New York Times, он планирует встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским для того, что призвать его к продолжению расследования.

Джулиани также хочет добиться расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Адвокат Трампа требует расследования работы Хантера Байдена в Украине в компании Burisma Holdings.

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Джулиани добавил, что намерен посетить Киев в течение ближайших недель, но не сказал, знает ли Трамп о планируемой встрече с Зеленским.

Как отмечает издание, визит Джулиани в Киеве может быть связана с предстоящими в 2020 году выборами в США. При этом команда Трампа намерена разрушить дело против экс-главы штаба президента Пола Манафорта, а одновременно с расследованием против Байдена-младшего у команды Трампа появляется шанс набрать компромат против его отца, заявившего о намерении посоперничать с Трампом за пост президента США в 2020 году.

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Как известно, в Сеть "слили" запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре приводятся доказательства передачи черной бухгалтерии кандидату Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена получил миллионы от связанной с украинской властью компании.