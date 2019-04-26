"Об этом говорят давно": Трамп заинтересовался связями Украины со штабом Клинтон

Дональд Трамп / GettyImages

Президента США Дональд Трамп заявил о том, что Министерство юстиции США хотело бы получить сведения о возможных связях между Украиной и предвыборным штабом бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Как подчеркнул Трамп в интервью телеканалу Fox News, генпрокурор США Уильям Барр, хотели бы ознакомится с соответствующей информацией.

"Что касается Украины, это звучит как важная вещь, как нечто очень интересное.

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Об этом деле с Украиной люди говорят уже давно", - добавил Трамп.

Как известно, в Сеть "слили" запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре приводятся доказательства передачи черной бухгалтерии кандидату Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена получил миллионы от связанной с украинской властью компании.