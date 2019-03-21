Трамп рассказал об украинском заговоре в пользу Клинтон

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал интервью изданию The Hill, а нардеп Борислав Розенблат опубликовал запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году.

Глава Белого дома процитировал журналиста и телеведущего Джона Соломона, которому давал интервью украинский генпрокурор.

"По мере угасания российского заговора возникает украинский заговор для помощи [на президентских выборах Хиллари] Клинтон", - написал Трамп.

Как сообщалось ранее, депутат Борислав Розенблат обнародовал аудиозапись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году.

В разговоре приводятся доказательства передачи черной бухгалтерии кандидату Хиллари Клинтон.

Читайте также"Фаталити для Украины": чем может кончиться скандал с послом США20 марта издание The Hill опубликовало выжимку из интервью главы ГПУ телеканалу Hill.TV, в котором тот обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

Напомним, Йованович на должность посла США в Украине была назначена при президенте Бараке Обаме и считается негласным противником политики действующего американского президента. Недавно конгрессмен-республиканец Пит Сешнс публично выразил обеспокоенность работой Йованович из-за того, что она якобы заявила о своем "презрении" к администрации Трампа.