"Фаталити для Украины": чем может кончиться скандал с послом США

Петр Порошенко и Мари Йованович / сайт президента Украины

Украинскую политическую жизнь накануне выборов сотрясает очередной скандал, который от прочих отличается не только резонансом, но и масштабом – тень легла на посла США в Украине Мари Йованович .

Так, американское издание The Hill сообщило, что в ходе интервью известному ведущему Джону Соломону генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

К сожалению, во время первой встречи посол США в Киеве дала мне список людей, которых мы не должны преследовать. Мой ответ - это недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол, не остановит меня от преследования, есть ли преступление

- сказал Луценко.

В свою очередь в Госдепартаменте США заявление Луценко о списке "неприкосновенных" лиц назвали "откровенной фальсификацией".

"Мы видели сообщение с обвинениями. В настоящее время Соединенные Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ, после Революции Достоинства 2014 года. Когда политическая воля к подлинной реформе со стороны сменявших друг друга генеральных прокуроров оказалась недостаточной, мы выполнили свою ответственность перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь на более продуктивные проекты", - сдержано прокомментировал высказывание Луценко представитель Госдепа в комментарии Hill.TV.

Впрочем, обвинением Йованович в передаче списка "неприкосновенных" глава украинской генпрокуратуры не ограничился. По его словам, США обещали выделить ГПУ $4 млн, однако средства так и не дошли до офиса прокуратуры. Ситуацию он охарактеризовал как "довольно странную".

"В то время мы работали по делу о хищении технической помощи от США на сумму 4 млн долларов, и в связи с этим имел место тот диалог, - сказал Луценко. - В то время [Йованович] считала, что наши собеседования с украинскими гражданами, украинскими госслужащими, которые были частыми посетителями американского посольства, бросают тень на антикоррупционную политику".

При этом, отметил Генпрокурор, ведомство получило от американского посольства письмо, в котором указывалось, что деньги находятся под полным контролем посольства США и этот факт не требует правовой оценки.

Луценко также отметил, что после публикации записи, на которой слышно, как директор НАБУ Артем Сытник признается, что в 2016 году он "сливал" "черную бухгалтерию" Партии регионов в штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, ГПУ начала расследование данного факта.

Йованович может покинуть свой пост

Стоит отметить, что Йованович, работавшая послом при президентах Буше, Обаме и теперь Трампе уже не первый раз попадает в прицел критики и вполне может покинуть свой пост раньше срока. Недавно конгрессмен-республиканец Пит Сешнс выразил обеспокоенность работой госпожи Йованович из-за того, что она якобы заявила о своем "презрении" к администрации Трампа.

Политолог Юрий Романенко считает, что "наезд" Луценко на посла США в Украине вполне рационален.

"Посол не относится к тем кругам в Госдепе, которые жалует Трамп, поэтому Луценко играет на том, чтобы убрать из Киева фигуру, используя внутриполитический контекст в США. Подача по Сытнику - это хороший пас Трампу, который борется с Мюллером. И не без успехов. Потому Йованович вполне может слететь раньше срока", - считает Романенко.

При этом эксперт уверен, что скандал выгоден и для президента Петра Порошенко - уход Йованович будет приятным бонусом после поражения на выборах.

"Если Порошенко выиграет каким-то чудом выборы, то это будет вдвойне приятно, потому что будет разорвана связка посольства с еврооптимистами", - считает политолог.

Fatality с огромными последствиями для страны

Михаил Подоляк отмечает, что следом за публикацией The New York Times, в которой говорилось, что Грегори Крейг, юрист Белого дома, совместно с юридической компанией Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom составили отчет в пользу экс-президента Януковича, заявление Луценко – "явка с повинной" и признание в том, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США.

Читайте такжеПорошенко и Ко решили объявить войну Госдепу"Почти официально доказано вмешательство РФ на стороне Трампа. А сейчас, увы, почти доказано и вмешательство Украины на стороне Хилари. Наравне. Две страны, виновные во вмешательстве и требующие. аналогичного наказания. Разоблачён большой такой нарыв, в котором уже проявили себя Крейг (влиятельный юрист БД времён Обамы), юркомпания Skadden, спецпредставитель ФБР в Украине Карен Гринавэй (куратор НАБУ) и даже нынешний зам Госсекретаря Джордж Кент. Потрясающе. Если РФ категорически отрицает своё участие, то наши просто выстроились для явки с повинной, не понимая, что это fatality с огромными последствиями для страны", - отмечает Подоляк.

По его мнению, причина внезапной откровенности Луценко - в предстоящих президентских выборах в Украине:

"Посольство и собственно Йованович прекрасно знают, к чему готовится команда ПА. Социология, глубинные интервью чётко показывают "всенародную любовь". Посольство прямо говорит команде ПА – "не рекомендуем играть в эти игры, потому что это приведёт к внутреннему расколу и точно рассорит вас с внешними партнёрами". И вот на этом напряжённом фоне случается вброс Розенблата по Сытнику и интервью Луценко The Hill".

Трамп ужесточит давление на Украину

Аналогичной версии придерживается политический эксперт Виктор Небоженко .

"Многие подозревают, что все, что делает Генпрокурор Луценко тесно связано не сколько с деятельностью правоохранительных органов, сколько целями политического выживания президента Украины Порошенко", - считает политолог.

Выступление Луценко, считает он, является игрой на стороне "хромой утки" Порошенко и в пользу Путина:

"Это прямое давление могущественных США на слабовольную и коррумпированную Украину, ее президента и прокурора. Госдеп США вынужден был оправдываться, чего не было уже много десятилетий, – уверен Небоженко. - Европа насторожилась, если Путин после выборов получит Украину, то это серьезно осложнит геополитическое положение ЕС. А Кремлю, наоборот, должно было понравиться открытая антиамериканская позиция верного друга Президента Порошенко"

Дмитрий Корнейчук напоминает, что Йованович была назначена на должность посла в Украине при Обаме.

Читайте также"Список х*рни, которую надо говорить": соцсети о "списке Йованович""Согласовав вопрос с Йованович, Порошенко в 2016 году через посла Чалого передал демократам компромат на Манафорта, политтехнолога Трампа, о его сотрудничестве с Януковичем и российскими спецслужбами. По мнению Порошенко, это должно было стать его личной "золотой акцией в случае победы Клинтон.

Но выборы выиграл Трамп. И уже больше двух лет Вашингтон всеми силами показывает, что Порошенко вызывает там только тошноту", - говорит эксперт.

Обвинение же, прозвучавшее из уст Луценко, по его мнению – не более чем попытка подмаслить Трампу в личной мести - организации отставки Йованович. А заодно и переложить на нее всю ответственность за попытку дискредитации Трампа, которую Украина предприняла во время президентских выборов в США.

Впрочем, считает политолог, таким образом Порошенко вряд ли добьется расположения или хотя бы лояльности Белого дома.

"Эта комбинация Банковой обречена на провал. Трамп его не простит. Мало того, Трамп наоборот ужесточит давление на Украину", - считает Корнейчук.