Посол США передала список людей, которых просила не преследовать – Луценко

В Госдепе слова генпрокурора назвали вымыслом.
Глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи с послом США в Украине Мари Йованович он получил список людей, в отношении которых не нужно было проводить расследования.
Как сообщает ВВС, такое заявление генпрокурор сделал в интервью американскому политическому изданию HillTv. В ГПУ подтвердили, что Луценко общался с журналистами данного СМИ.
"К сожалению, на первой встрече с послом США в Киеве она дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности", - сказал глава Генпрокуратуры.
Луценко заявил, что отказался от предложения Йованович.
"Мой ответ – недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне расследовать, имеет ли место преступление", - констатировал генпрокурор.
В Госдепе США отреагировали на обвинение в адрес американского посла и назвали "откровенным вымыслом" утверждения Луценко о получении этого списка.
Также Луценко в интервью заявил, что Генпрокуратура не получила почти четыре миллиона долларов, которое посольство США обещало на работу правоохранительного ведомства. Генпрокурор заявил, что средства для ГПУ были выделены, однако в Украине их "никогда не получали".
Как ранее сообщалось, Луценко констатировал, что ФСБ РФ перекрыла все схемы контрабандных поставок комплектующих для Укроборонпрома.