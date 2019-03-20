Посол США передала список людей, которых просила не преследовать – Луценко

Луценко обвинил Йованович в попытке повлиять на работу ГПУ / "РБК-Украина"

Глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи с послом США в Украине Мари Йованович он получил список людей, в отношении которых не нужно было проводить расследования.

Как сообщает ВВС, такое заявление генпрокурор сделал в интервью американскому политическому изданию HillTv. В ГПУ подтвердили, что Луценко общался с журналистами данного СМИ.

"К сожалению, на первой встрече с послом США в Киеве она дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности", - сказал глава Генпрокуратуры.

Луценко заявил, что отказался от предложения Йованович.

"Мой ответ – недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне расследовать, имеет ли место преступление", - констатировал генпрокурор.

В Госдепе США отреагировали на обвинение в адрес американского посла и назвали "откровенным вымыслом" утверждения Луценко о получении этого списка.

Также Луценко в интервью заявил, что Генпрокуратура не получила почти четыре миллиона долларов, которое посольство США обещало на работу правоохранительного ведомства. Генпрокурор заявил, что средства для ГПУ были выделены, однако в Украине их "никогда не получали".

Как ранее сообщалось, Луценко констатировал, что ФСБ РФ перекрыла все схемы контрабандных поставок комплектующих для Укроборонпрома.