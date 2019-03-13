Луценко пожаловался на ФСБ, перекрывшую контрабанду для оборонки

Генпрокурор посетовал, что такие уникальные детали было проблемно доставать даже во времена СССР.
Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко констатировал, что ФСБ РФ перекрыла все схемы контрабандных поставок комплектующих для Укроборонпрома.
"Противовоздушные украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе, и благодаря тому, что оборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий. ...и умолять уже поздно, потому что ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по меньшей мере нам известные, схемы перевозок", - цитирует генпрокурора Интерфакс-Украина.
По словам, Луценко путь контрабанды из России был единственно доступным для получения необходимых деталей.
"Другого пути у оборонпрома я не знаю: в моментах, когда речь идет об уникальных узлах и деталях, наладить производство которых даже в Советском Союзе занимало десятки лет", - сказал он.
Напомним, Луценко предложил, чтобы детали к военной технике поставляли из России небольшое количество предприятий, которые будут внесены в особый список СНБО.
Как ранее сообщалось, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.