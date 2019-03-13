Луценко пожаловался на ФСБ, перекрывшую контрабанду для оборонки

Юрий Луценко заявил, что бессмысленно умолять Россию - контрабанды не будет / УНИАН

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко констатировал, что ФСБ РФ перекрыла все схемы контрабандных поставок комплектующих для Укроборонпрома.

"Противовоздушные украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе, и благодаря тому, что оборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий. ...и умолять уже поздно, потому что ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по меньшей мере нам известные, схемы перевозок", - цитирует генпрокурора Интерфакс-Украина.

По словам, Луценко путь контрабанды из России был единственно доступным для получения необходимых деталей.

"Другого пути у оборонпрома я не знаю: в моментах, когда речь идет об уникальных узлах и деталях, наладить производство которых даже в Советском Союзе занимало десятки лет", - сказал он.

Напомним, Луценко предложил, чтобы детали к военной технике поставляли из России небольшое количество предприятий, которые будут внесены в особый список СНБО.

Как ранее сообщалось, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.