"Для быдла объясняю": Луценко в Риме посоветовал журналисту читать книги

Юрий Луценко с супругой на 8 Марта отправились на шопинг в Рим / УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко и его жена Ирина на праздничные выходные отправились в столицу Италии Рим, где их на улице встретил журналист Вадим Литвин.

"Спросил про Шария, пожелал хорошего шопинга, в свою очередь, Юрий Луценко настоятельно рекомендовал прочесть книги о Риме на английском", - написал автор видео в Facebook.

Литвин опубликовал короткий ролик ответа Луценко на его реплику.

"Для быдла объясняю — полезно читать книги", - агрессивно заявил генпрокурор и показал пакет с книгами.

Спросил про Шария, пожелал хорошего шопинга, в свою очередь Юрий Луценко настоятельно рекомендовал прочесть книги о Риме на английском! ☝️??? Опубликовано Вадимом Литвиным Воскресенье, 10 марта 2019 г.

Напомним, ранее Ирина Луценко во время выступления в Верховной Раде перепутала тему обсуждения и сказал: "Б*я... извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста. Спасибо!".

Позже Юрий Луценко прокомментировал резонансные эмоции супруги в парламенте, упомянув о их совместном студенчестве.