Позор в Раде: Луценко попытался "обелить" жену-нардепа

Юрий Луценко попытался "обелить" супругу Ирину Луценко / УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко попытался "обелить" свою жену — народного депутата Ирину Луценко, которая во время выступления в Верховной Раде перепутала тему обсуждения и выругалась в микрофон.

Чиновник поделился историей знакомства с тогда еще будущей супругой и утверждает, что она сказала ему: "Бляяяяяха, я думала ты будешь приставать", говорится на странице генпрокурора в Facebook.

По словам Юрия Луценко, он познакомился с Ириной в конце августа 1986 года в общежитии Львовского политехнического института.

"Общежитие было пустым. Чтобы где-то переночевать, поймал какого-то испуганного первокурсника и напросился к нему на ужин. По телевизору шло Сан-Ремо, самое главное в те советские годы окно в западную музэстраду. И тут в комнату зашла девушка из соседней комнаты, искала соль. Соли не было. Был я. Так мы познакомились с Ириной", — отметил генпрокурор.

Луценко добавил, что потом прошел концерт, был съеден ее ужин. "Перевалило за полночь. Я пошел с ней мыть посуду. До утра говорили.... о всем-всем-всем. В восемь я попрощался. Поцеловал в щечку. Она сказала: Бляяяяяха, я думала ты будешь приставать. А ты всю ночь говорил. Приходи еще", — написал чиновник.

"Спустя более 30 лет нам все еще не хватает времени договорить обо всем. Бляяяяяяяха, я люблю мою Ирину", — подчеркнул Луценко.

Ранее сообщалось, что Ирина Луценко во время выступления в Верховной Раде перепутала тему обсуждения и сказал: "Б*я... извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста. Спасибо!".