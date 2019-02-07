"Б*я, вибачте, будь ласка": Ирина Луценко опозорилась на трибуне Рады

7 февраля 2019, 14:05

Нардеп одним словом объяснила, что перепутала законопроекты.

Ирина Луценко
Ирина Луценко / УНИАН

Народный депутат Ирина Луценко в ходе выступления с трибуны Рады перепутала тему обсуждения, после чего выругалась в микрофон.

Луценко должна была докладывать по изменениям в Конституцию в части переименования Днепропетровской области, однако из-за несвоевременного прибытия в сессионный зал перепутала темы и посвятила свое выступление законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине", автором которого она и является.

После того, как спикер Андрей Парубий прервал Луценко, указав на ошибку, докладчица эмоционально отреагировала в микрофон.

"Б*я... извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста. Спасибо!", - сказала Луценко, убежав за нужными документами.

Парубий призвал коллег понять докладчика, поскольку "все находятся в состоянии высокой напряженности, принимая важные решения".

После этого Луценко вновь вышла на трибуну и начала доклад о переименовании Днепропетровской области.

Напомним, во время заседания 7 февраля Рада проголосовала за законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

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Ирина Луценко Днепропетровская область
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