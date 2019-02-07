Рада поддержала переименование Днепропетровской области

Днепропетровская область будет декоммунизирована / Фото: vesti.dp.ua

Во время заседания 7 февраля Рада проголосовала за законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

За высказались 240 депутатов, против – 24, 90 – не голосовали вообще, а еще 2 – воздержались.

Теперь решение должен рассмотреть Конституционный суд.

А вот альтернативный законопроект №9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, который инициировал президент Петр Порошенко, нардепы не поддержали.

Ранее Конституционный суд разрешил переименовать Кировоградскую область. Регион должен стать Кропивницким.

Напомним, Верховная Рада Украины одобрила законопроект, которым переименовала Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район. Сам Кировоград переименовали в Кропивницкий в 2016 году в рамках декоммунизационных процессов. Переименование города вызвало бурные протесты горожан.

В ноябре 2018 года Порошенко предложил декоммунизировать Днепропетровскую область. Глава государства не хочет, чтобы регион назывался в честь Григория Петровского.