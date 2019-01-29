Жена Луценко пришла на съезд Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен

Супруга генерального прокурора Украины Ирина Луценко пришла на съезд Петра Порошенко в Международный выставочный форум, где глава государства объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок, с сумкой Valentino Rockstud.

На этот факт внимание обратила журналистка Анна Стешенко.

"Представитель президента в Верховной Раде и жена Генпрокурора Ирина Луценко пришла на Форум, где Петр Порошенко "самовыдвигает" себя кандидатом в президенты с шикарнейшей сумкой Valentino Rockstud в самом большом размере и по цене официального сайта - $3295", - написала Стешенко.

По ее словам, эту модель fashion-блогеры часто называют "сумка-мечта".

"Ещё бы. Для многих простых украинок это не то, что мечта. Это космос", - отметила журналистка.

Стоит отметить, что по курсу на 29 января 3295 долларов равны 915 тысячам 971 гривнам.

Это не первый "одежный" скандал - в декабре Луценко пришла в Раду в дорогих брендовых ботильонах за тысячу долларов, а до того выгуляла пиджак за $ 3 тысячи.

Также у Луценко журналисты замечали черный сэтчел от Yves Saint Laurent за 2800 долларов и легендарную сумочка Dior под названием Diorissimo почти за 3 тысячи долларов.

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