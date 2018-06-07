"Я иду такая вся в "Дольче Габбана". Жена Луценко выгуляла пиджак за $ 3 тысячи

Народный депутат от БПП, жена генпрокурора Украины и кума президента Порошенко, Ирина Луценко в день голосования за закон о Антикоррупционном суде пришла в Верховную Раду в дорогом модном пиджаке от "Дольче Габбана".

Журналисты "Страны" выяснили, что стоит такая вещь 2895 долларов или 76 тысяч гривен. Правда, сейчас его можно купить в онлайн-магазине с 30%-й скидкой – чуть больше, чем 2 тысячи долларов.

Ранее Луценко утверждала, что свою одежду шьет, а не покупает.

Ирина Луценко также любительница дорогих сумок. Журналисты замечали у нее черный сэтчел от Yves Saint Laurent за 2800 долларов и легендарную сумочка Dior под названием Diorissimo почти за 3 тысячи долларов.