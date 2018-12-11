Луценко пришла в Раду в дорогих брендовых ботильонах

Народный депутат от БПП и жена генпрокурора Ирина Луценко пришла в парламент на голосование за закон о разрыве дружбы с Россией в ботильонах бренда Sebastian, которые сейчас продаются со скидкой за 24 200 гривен. Первоначальная цена элитной обуви составляет порядка тысячи долларов США.

"Не, ну, а шо? Красиво жить не запретишь. Даже, если не одеваешь узнаваемые и горячо любимые YSL и Лабутены", - обнаружила обновку политика журналист Анна Стешенко, опубликовав пост в Facebook.

Автор уверяет, что Sebastian нельзя назвать очень дорогим брендом, как, например, Yves Saint Laurent, но, если сравнить с пенсией среднестатистического украинца, то стоимость впечатляет.

/ Фото: Facebook/Анна Стешенко

Напомним, дорогую обувь Луценко обсуждают уже не впервые. Ранее супругу главы ГПУ увидели в Раде в сапогах за 44 тысячи гривен.