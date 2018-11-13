Журналист: "Жаба" Луценко выдавила из него "российские казачки" стоимостью в 20 месячных пенсий

13 ноября 2018, 13:59

В комментариях люди возмущаются поведением Ирины Луценко.

Ирина Луценко
Ирина Луценко явилась в Раду в дорогущих сапогах / УНИАН

Журналист Александр Ружанский обратил внимание на интересную деталь – новые сапоги народного депутата от БПП и жены генерального прокурора Ирины Луценко. У них не только "пророссийский" (по мнению пользователей) вид, но и запредельно высокая для простых украинцев цена.

12 ноября сам генпрокурор Юрий Луценко заявил, что одной из главных проблем Украины, "возможно, даже самой большой, я считаю жабу, огромную украинский тварюку, которая задавила миллионы". И теперь это высказывание обернулось против самого Луценко.

Читайте такжеПочему Порошенко "сливает" Луценко"Не знаю, о какой украинской жабе, которая, якобы, задавила миллионы украинцев, рассказывал вчера Луценко, но вижу, что собственная известная Жаба Юрия Витальевича недавно назадавливала его лично на 44000 гривен за новые черевички. То есть на 20 месячных пенсий моей матери", – написал Ружанский у себя в Facebook.

К посту он добавил фото Ирины Луценко в модной обновке. Речь идет о женских сапогах Saint Laurent.

сапоги Ирина Луценко
сапоги Ирины Луценко / facebook.com/alex.patrio

В комментариях люди возмущаются поведением Луценко. "Вот скажите: в какой, бл*ть, еще стране, чиновники и депутаты выставляют на показ ворованные деньги в виде брендовых вещей, авто, дворцов!?? Ответ: в стране безнаказанности, лжи, хамства, коррупции", – пишет Лариса Дмитренко.

"Что-то она выбрала модель, которая сильно на российские казачки смахивает", – отметила Алена Трофименко. А Нюша Мухина пишет: "Похожи на свиные копытца".

"Для них эти 44000 гривен – неприметно исчезающе малая величина!" – уверен Павел Бубенко и т.д.

Отметим, что это уже не первый раз, когда жена генпрокурора и кума президента приходит в Раду в крайне дорогих вещах. Так, этим летом Луценко пришла на свою депутатскую работу в дорогом модном пиджаке от "Дольче Габбана" стоимостью 2895 долларов или 76 тысяч гривен. 

Ирина Луценко также любительница дорогих сумок. Журналисты замечали у нее черный сэтчел от Yves Saint Laurent за 2800 долларов и легендарную сумочка Dior под названием Diorissimo почти за 3 тысячи долларов.

Напомним, Порошенко в Париже снова появился на людях в мятых брюках. Президент в сопровождении супруги Марины побывал на торжестве по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париж, которое прошло 11 ноября.

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Ирина Луценко сапоги
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