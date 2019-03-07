Как в США приструнили Порошенко

Йованович потребовала от Порошенко уволить Холодницкого / president.gov.ua

Хорошо, согласен. Мы предвзяты и ничего не понимаем в управленческом гении нынешней правящей команды. А потому возьмем за основу их правила игры и согласимся, что президент отвечает только за безопасность и внешнюю политику. С экономикой же не сложилось только потому, что там окопался кто-то неизвестный, не имеющий вообще никакого отношения к президенту.

Сильнейший и влиятельнейший винницкий гуру Владимир Гройсман, такой себе тяжеловес, который самолично зашёл в парламент с собственной крупной фракцией, запросто сожрал Арсения Яценюка с куда более крупной партией, и сам себя назначил премьером. И смотрящих своих везде поставил. И все везде контролирует - энергетику с Ахметовым, курицу с Косюком, газ со Злочевским и тд.

Читайте такжеПорошенко зря решил "поиграть мускулами"Президент же всего этого не понимает. Допустим. Принимается. Весь нынешний левацкий e-треш оставим на чужих совестях. А вот внешнюю политику, где у нас просто невероятные успехи, нужно записать единолично на Петра Алексеевича. Успешен в ней он небывало. Что особенно симпатично и убедительно звучит в откровенном и убойном интервью посла США Мари Йованович.

Она, нарушив определенные табу большой дипломатии, говорит так, как не принято говорить. Наотмашь, не щадя никого, жёстко. Предлагая нам и самому Петру Порошенко прочитать по губам ключевую мысль - "так цинично вести себя нельзя".

За парочку недель до выборов Йованович жёстко прошлась сразу по всем болезненным темам. Требование немедленного развёрнутого аудита в Укроборонпроме и рассекречивания государственного оборонного заказа. Почему? Потому что доказательно воруют. И потому что США ежегодно тратит несколько сотен миллионов на военную помощь нам. И потому что группа "неустановленных существ", которые нынче отираются в ближнем окружении, ещё в ноября 2014 пафосно анонсировала подписание договора МО с аудиторами из PwC. Забыли? Или опять соврали?

Читайте такжеУ Порошенко из-за Бигуса все пошло через жопуЙованович вслед за ЕС и МВФ требует немедленно восстановить статью "о незаконном обогащении" и уволить ручного Назара Холодницкого за безделье и сливы. Почему? Потому что деньги страна берет в долг у МВФ. Много денег.

Ну и самое важное. Для тех, кто говорит, что выборы - честнейшие и "покупные сети" нам только снятся. Озвучено прямое требование не покупать голоса избирателей, не тратить госресурсы на войну с политическими оппонентами, не использовать силовиков для "коррекции волеизъявления". Почему? Потому что нельзя будет выиграть таким образом и остаться другом.

О, стоп! А чего это нам тут американцы указывают? (сарказм). Впрочем, решения у нас есть. Целых три. Самое простое - нагло игнорировать мнение американской стороны. Ну кто они такие, чтобы что-то знать? Самое креативное - записать какой-нибудь видеоклип на зеленом фоне и рассказать, что слова Йованович - фейк, который оплатил и придумал Коломойский. Ну и традиционно-агрессивное: спустить на Йованович ручных псов-ботов в максимальном количестве и разогнать тезис о том, что она классический "кремлевский агент".