В США требуют рассекретить госзаказ Укроборонпрома

В США констатируют, что Укроборонпром должен работать прозрачно / УНИАН

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что правительство Украины должно экстренно профинансировать полный аудит Укроборонпрома и рассекретить государственный оборонный заказ для расследования обнародованных фактов коррупции.

"Закрывать глаза на коррупцию в оборонном секторе означает вырывать из рук отважных воинов Украины пищу, медицинскую помощь и оружие. И правительство должно расследовать и дать ход делам о коррупции в Укроборонпроме и в других местах", - цитирует дипломата пресс-служба посольства.

В рамках выступления по случаю пятой годовщины основания Украинского кризисного медиа-центра Йованович призвала обеспечить прозрачность деятельности оборонной отрасли и эффективность борьбы с коррупцией.

Как ранее сообщалось, Йованович высказала мнение о необходимости увольнения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по причине нарушения этических норм при работе с обвиняемыми.